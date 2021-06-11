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Euro 2020

Şenol Güneş: Uzun zamandan beri bu maçı bekliyorduk

11 Haziran 2021 21:25

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, mücadele öncesinde konuştu ve uzun zamandır bu maçı beklediklerini söyledi. Güneş, "Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Ambiyans iyi. Açılış maçı olması ayrı bir heyecan yaratıyor. Pandemi sonrası taraftar sesi duymak, taraftarlarımızı görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

 Güneş, "Uzun zamandan beri bu maçı bekliyoruz. Güzel bir başlangıç olsun. Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Ambiyans iyi. Açılış maçı olması ayrı bir heyecan yaratıyor. Pandemi sonrası taraftar sesi duymak, taraftarlarımızı görmek bizi mutlu ediyor. Umarım futbol adına iyi şeyler sunarız. Sportif başarı tabii ki bekliyoruz ama ülkenin de iyi bir tanıtımını yapmak istiyoruz" dedi.

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