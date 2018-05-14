Şenol Güneş: Uyurgezerdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş yayıncı kuruluşa şu demeçleri verdi:

"İlk yarısı bizim için çok kötü bir maçtı. Uyurgezerdik. İstek yok, kazanma arzusu yok. Çok kötü bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı iyi başladık goller bulduk; ama yine de hatalar yaptık. Hatası bol bir maç oldu. Kazanmak tabii ki güzel ama iyi oynamamaız gerekiyordu. Osmanlıspor'a geçmiş olsun, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Oyuncular sahada oynuyorlar, görüntüleri var. Analizlerini hafta sonu yapıyoruz. Oyuncularla ilgili olumlu olumsuz bir şey diyemem. İyi oyuncular vardı, kötü oyuncular vardı, çok istekli oyuncular vardı. Oyuncuların şu anda morale ihtiyacı var; o yüzden olumlu veya olumsuz bir şey söyleyemem."