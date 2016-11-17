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Spor

Şenol Güneş transfer listesini yönetime sundu

Beşiktaş, Caner Erkin'in uzun süreli sakatlığına rağmen sol bek transferini düşünmüyor

17 Kasım 2016 13:18

Caner Erkin’in sakatlığı sebebiyle ara transferde Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ilk olarak kanat takviyesine ağırlık verilecek. Forvet ve sol bek almayı düşünmeyen yönetim, stoper de arıyor.

Beşiktaş’ın Basın Sözcüsü Metin Albayrak, büyük bir titizlikle süren ara transfer çalışmaları hakkında “Caner'in uzun süreli sakatlığı nedeniyle önceliğimiz hem sağda hem solda görev yapabilen kanat oyuncusu olacak” dedi.

Sol bek takviyesi düşünmediklerini ve ikinci sırada stoper arayışlarına ağırlık vereceklerini belirten siyah-beyazlı idareci, “Şenol Güneş’in onayladığı isimlerle temasa geçmeye hazırız” açıklamasını yaptı.

 

Tolgay imzayı atıyor

 

Aboubakar'ın ocak ayında Afrika Kupası'na gitme ihtimaline rağmen santrfor almayacaklarını dile getiren Albayrak, birçok kulübün radarına giren Tolgay Arslan'ın sözleşmesini uzatmak için gerekli görüşmeleri kısa zamanda yapacaklarını sözlerine ekledi.

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