Şenol Güneş'ten Kenan Karaman'a övgü: Kendini ispatlıyor, final maçında gibi oynadı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova'yı 2-0 yendikleri hazırlık maçını kazanarak İtalya karşılaşması öncesinde moral bulduklarını söyledi.

Benteler Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, "Hazırlık maçı olarak Moldova karşılaşmasıyla sona gelmiş olduk. Bundan sonra 8 günlük süreyi İtalya maçına yönelik kullanacağız. Rakibin gücü ne olursa olsun elinden gelen direnci ortaya koydu. Güç farkı vardı, bu skora yansıdı. Oyun üstünlüğümüz de iyiydi, bundan önceki maça göre daha önde oynadık. İtalya maçı farklı olacak" ifadelerini kullandı.