Şenol Güneş'ten Galler maçı kadrosunda 4 değişiklik

EURO 2020 açılış maçında İtalya ile oynayan ve karşılaşmayı 3-0 kaybeden Milliler, ikinci maçta Galler ile karşılaşacak. İlk 11'de değişiklik yapacağı belirtilen teknik direktör Şenol Güneş'in, Galler maçında Yusuf, Kenan, Okay ve Merih'i kulübeye çekmesi bekleniyor. Onların yerine ise sol kanatta Cengiz, sağ kanatta İrfan Can, orta alanda Kaan ve stoperde de Ozan Kabak formaya yakın isimler.

Milliler'de, 16 Haziran'da Bakü'de oynanacak Galler karşılaşmasında ilk 11'de farklı isimlerin oynamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kurmaylarıyla yaptığı ilk değerlendirmede, İtalya önünde beklentilerin uzağında kalan futbolcularını yedeğe çekme kararı aldı.

Mutlak kazanmak parolasıyla çıkacağımız Galler maçında Yusuf Yazıcı'nın yerine Cengiz Ünder'in sahada yer alma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor.

Çok motiveydi

Güneş, Roma'da oyuna girdikten sonra takıma hareket getiren ve çok motive durumda olan Cengiz'den, Bakü'de maksimum performans alacağını düşünüyor. Hücumda hiç etkili olamayan Kenan Karaman'ın yerine sağ kanatta bu kez İrfan Can Kahveci olacak.

Cengiz sola geçerken, Hakan Çalhanoğlu asıl istediği yerde, Burak Yılmaz'ın arkasında sahne alacak. Stoperde Merih'in yerine Ozan Kabak’ın, orta alanda Okay'ın değil bu kez Kaan Ayhan'ın tercih edileceği öngörülüyor. (Fanatik)