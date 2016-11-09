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Spor

Şenol Güneş: Quaresma'nın pozisyonu kırmızı karttı

Quaresma'nın Trabzonspor maçındaki hareketi tartışma konusu olmuştu. Beşiktaş, Trabzonspor'u Vodafone Arena'da 2-1 yenmişti

09 Kasım 2016 21:07

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'nın Trabzonspor maçında çok tartışılan hareketinin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Güneş, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki Brand Week İstanbul'un oturumunda yaptığı konuşmada, takımının Trabzonspor ile yaptığı maçta Ricardo Quaresma'nın rakip oyuncuya yaptığı hareket konusundaki görüşlerini aktararak, "Bir yanlış varsa onu gizlemenin anlamı yok. Çok gürültü çıkarmam ama etki yaparım. 'Ben yarın ne yalan konuşacağım' böyle bir planla konuşsam yorucu iş. Basit, çıkar işimi yaparım. Maske takmaya gerek yok, son maçta benim gördüğüm pozisyon kırmızı kart, hatalı karar" dedi.

Eurosport'taki habere göre, pozisyonla ilgili rakip taraftarların sitemleri olduğunu hatırlatan Güneş, "Adalet konusunda hassasım, kızımı da hukukçulara verdim. 'Bu kadar adaleti savunuyorsun, Trabzon'un haklarını niye savunmuyorsun' deniliyor. Ne söyleyeyim. Zaten hakem yanlış yapmış, bunu büyütüp de nemalanmaya çalışmak çirkin olur" diye konuştu.

Beşiktaş, Trabzonspor'u Vodafone Arena'da 2-1 yenmişti.

 

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