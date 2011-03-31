-ŞENOL GÜNEŞ KULÜBEYE DÖNÜYOR TRABZON (A.A) - 31.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un genel sekreteri Hasan Yener, bundan sonra yarışta puan kaybeden takımların hem sıralamada hem de psikolojik olarak geri düşeceklerinin bir gerçek olduğunu, bu nedenle maçları kayıpsız götürmek istediklerini söyledi. Yener, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde artık bundan sonra kolay maç olmadığını belirterek, "Her takımın bir hedefi var. Bizim şampiyonluk, Konyaspor'un ise ligde kalma mücadelesi var. Zor bir maç olacak, çünkü bu maçlar stres yüklü maçlar. Futbolcular baskı altında oynadıklarında istedikleri futbolu sahaya yansıtmakta bazen zorlanabiliyorlar" dedi. Bundan sonra puan kaybına tahammüllerinin olmadığını ifade eden Yener, "O bakımdan mutlak suretle kazanmamız gereken bir maç. Sadece Konyaspor maçını değil, oynayacağımız maçların tümünü kazanma arzusundayız. Bundan sonra yarışta puan kaybeden takımların hem sıralamada hem de psikolojik olarak geri düşecekleri bir gerçek. O bakımdan maçlarımızı kayıpsız götürmek istiyoruz" diye konuştu. Kalan 8 haftada bordo-mavili taraftarların olumlu desteğine ihtiyaçlarının bulunduğunu dile getiren Yener, şöyle devam etti: "Futbolda mutlaka 3 sonuç vardır ama seyircinin, futbolcu üzerinde, özellikle şampiyonluk mücadelesi yaptığımız şu günlerde, olumlu etkisi son derece önemli. Hem futbolcularımızı ateşlemek hem de rakip takım oyuncularını baskı altına almak için 90 dakika susmadan, bilinçli bir tezahürat olması lazım. Kesinlikle küfür, kötü tezahürat yapılmamalı, sahaya yabancı madde atılmalı. Bu rakip takımdan çok bize zarar veriyor. O bakımdan bildiğiniz gibi Kayserispor maçından sonra aldığımız bir ceza var. Bundan sonra çok daha dikkatli olmak zorundayız. Beşiktaş'ın kötü tezahürattan aldığı ceza ortada. O yüzden çok dikkatli olmak zorundayız. Biz sadece takımımızı destekleyelim. Trabzonspor taraftarlarından bunu bekliyorum." -"GÜNEŞ, KULÜBEDE OLACAK"- Ligin 24. haftasındaki Beşiktaş maçında karşılaşmanın hakemi Tolga Özkalfa tarafından tribünlere gönderildikten sonra 2 maç ceza alan ve ardından da "bir daha sahaya çıkıp çıkmayacağımı ilerleyen günlerde kamuoyuna aktaracağım" şeklinde açıklamalarda bulunan Güneş'in cezasının sona erdiğini ve Konyaspor maçında yedek kulübesinde yer alacağını belirten Yener, "Güneş, kulübedeki duruşu ile maç sonrası verdiği mesajlarla Türk futboluna bir renk getirdi, herkesin sorumluluğunun ne olacağını anlatmaya çalıştı. Şenol Güneş, Türk futbolunda bir çok şeyi değiştirdi diye düşünüyorum" dedi. -UMUT'UN DALYA HASRETİ- Yener, ligde 99 golü bulunan ve 4 haftadır gol suskunluğu yaşayarak "100'ler kulübü"ne girme başarısı gösteremeyen Umut Bulut'un 100. gol takıntısı olduğunu düşünmediğini ifade ederek, "Ama zaman zaman golcü futbolcuların bu tür sıkıntıları olabiliyor. Bunu daha önceki yıllarda diğer futbolcularda da gördük. Ben Umut'un bu haftadan itibaren gol sayısını artıracağını ve sonraki maçlarda da Trabzonspor adına gollerini atacağına inanıyorum" diye konuştu.