Şenol Güneş: Konuşmak doğru değil ama hakem haksızlık yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, galip gelmek istediklerini ancak mevcut şartlar içinde 1 puanın da kötü olmadığını söyledi. Güneş, maçın hakemi Mete Kalkavan'ın yönetimiyle ilgili de "Antalyaspor hakemden şikâyetçi ise daha önceki maçları nasıl aldı? Onu düşünmek lazım. Aboubakar'ın ikinci sarı kart pozisyonu hakeme uzaktı. Sarı kart çıkardı veya çıkmazdı bilmiyorum. Onu Ali Şafak Bey daha iyi bilir. Ben kuralları fazla bilmiyorum. Çok da konuşmak doğru değil. Ama hakem haksızlık yaptı" yorumunda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "İstemediğimiz bir oyun ve skor ortaya çıktı. İki puan kaybettik. Buraya kazanmak için geldiğimizi düşünmüştük ama oyunun son bölümüne bakarsak, bir puan da olumsuz bir şey değil." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi Olympiakos ile yaptıkları maçın bugünkü performanslarına etki ettiğini savunan Güneş, yavaş bir oyun oynandığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu durum, oyundaki pozisyon azlığını ortaya çıkardı. Tempolu oynamamız gerekiyordu ancak onu oynayacak yapıda değildik. İkinci yarının başında erken değişiklik yaptım. Biraz da benim hatam vardı. Arkasından iki değişiklikten sonra Aboubakar atılınca, oyun tamamen rakibin eline geçti. Bütün oyuncularımız ellerinden gelen gayreti göstererek, en azından maçı taşımaya çalıştılar. O bölümde bir ya da iki tane pozisyon verdik. Onun dışında oyunda iki tarafın da gol bulacağı pozisyon sayısı azdı."

"Hakemlerden şikayetçi olabilirim ama olmayacağım"



Güneş, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün maçın hakemi Mete Kalkavan'ın yönetimini beğenmediğini açıklaması ile ilgili soru üzerine, kendisinin maçın gözlemcisi veya bir kulüp başkanı olmadığını söyledi.

Antalyaspor'un seneye şampiyonluğa oynayacak bir kadrosunun olduğuna inandığını dile getiren Güneş, "Ali Şafak Öztürk'ün hakem kanaatlerini değerlendirmem doğru bir şey değil. Bu tip yönetici profili eskiden beri var. Demek ki devam ediyor. Türk futboluna ne kadar katkı yapar bilemiyorum. Ben de hakemlerden şikayetçi olabilirim ama olmayacağım. Doğru da bulmuyorum bunu. Bir 50 sene sonra ancak bunları konuşması gerekir. Biz hep birlikte konuşuruz onunla." ifadelerini kullandı.

Aboubakar'ın kırmızı kart görmesi



Şenol Güneş, oyuncusu Vincent Aboubakar'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son oynana Olympiakos maçının ardından Antalyaspor karşısında da kırmızı kart görmesiyle ilgili, sarı kart pozisyonlarının tartışılabileceğini vurguladı.

Sarı kart pozisyonlarından bir tanesinin oyun gereği olduğunu ve Aboubakar'ın topla buluşurken, istem dışı olarak rakibinin ayağına bastığını belirten Güneş, "Antalyaspor hakemden şikâyetçi ise daha önceki maçları nasıl aldı? Onu düşünmek lazım. Aboubakar'ın ikinci sarı kart pozisyonu hakeme uzaktı. Sarı kart çıkardı veya çıkmazdı bilmiyorum. Onu Ali Şafak Bey daha iyi bilir. Ben kuralları fazla bilmiyorum. Çok da konuşmak doğru değil. Ama hakem haksızlık yaptı. Bu yüzden şikayetçi olduk. Sahada 10 kişi kalmıştık, yetmedi 9 kişi kalsaydık keşke. Kazanınca mı hakemler iyi olacak?" değerlendirmesinde bulundu.