Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıktık

Süper Lig 12. haftasında Beşiktaş sahasında Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş rakibin böyle bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacaklarını beklediklerini söylerken, fazla pozisyon bulduklarını ve oyunun karşılığını alamadıklarını söyledi.

Serkan Çınar’ın maç içindeki kararları tartışılır diyen Şenol Güneş’in maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şöyle:

‘’Kazanmak için sahaya çıktık’’

Kazanmak için sahaya çıktık. İyi bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. 1 puan anlayışı yeterli olacak takımla, 3 puan anlayışı olan takımın oyun yapısı sahada görüldü.

‘’Rakip beraberlik anlayışıyla elinden geleni yaptı’’

Kazanmak için yeterli pozisyonumuz vardı. Bazen futbol, şans ve haksızlık hepsi bir araya gelebilir. Bugün bütün oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdi. Rakip beraberlik anlayışında elinden geleni yaptı. Gol de atabilirlerdi belki. Biz futbol oynamaya çalışan bir takımız. Futbol adına iş yaparken sonuçlar gelmeyebilir. O bakımdan olumsuz düşüncem yok. Göztepe maçıyla bu haftaya bakarsan daha farklı bitmesi gerekiyordu ama skor 0-0, üzgünüz. 2 puan ve 2 oyuncu kaybettik. Ancak bu burada kalacaktır. Baktığınız zaman oyun üstünlüğümüz skora yansımadı. Ancak hayat devam ediyor. Önümüzde Porto maçı var ve şimdi onu düşünüyoruz.

‘’Hakemin kararları tartışılır’’

Şenol Güneş son olarak müsabakanın hakemi Serkan Çınar hakkında, "Eleştirmek için söylemiyorum ama kararlar tartışılır. Bizim oyundaki akıcılığımız, etkinliğimiz daha fazla olabilirdi. Ancak işimizi eksik yaptığımız anlamına gelmiyor. Bugün bize çarpan top rakip adına gol olabilirdi veya rakibin atağı olabilirdi. Bazen basiret bağlanabiliyor. Hakem açısından oyunun akıcılığını kesmemek de önemli. Gereksiz oyun duraksamaları zamana oynayan takımın lehinedir’’ diye konuştu.