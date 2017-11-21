Şenol Güneş: Kazanmak için oynayacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Porto ile yapacakları karşılaşmada galibiyet alarak, gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı kaleci Fabri ile düzenlenen basın toplantısında, grupta iyi durumda olduklarını belirterek, "5 maçta aldığımız 10 puan ve lider olmamız bizim için avantaj. Rakibin iyi oyuncuları var, zor maç olacak. Kendi saha ve seyircimiz önünde bizden beklenen sonucu almak istiyoruz. Umarım öyle olur." dedi.

Şenol Güneş, eski futbolcusu Aboubakar için; ‘’güçlü, iyi oyuncu. İşini seven, çalışkan biri. Bize katkı yaptı. Şartlar itibarıyla takımına döndü, Aboubakar'ın başarısız olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz’’ dedi.

Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda 3. olarak başarı elde eden A Milli Takım'ın başında bulunduğunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Geçmişe dönmeyi değil, geleceğe bakmayı düşünüyoruz. Yarınki maç önemli. Başarılı olmayı her zaman isteriz. Başarıyı geç de alabilirsiniz. Grupta bir avantajımız var. Daha önce aldığımız puanların önemi yok. Daha önce diğer takımlara gösterdiğimiz kaliteyi tekrar göstermek istiyoruz. Yeni ve güzel bir açılım yapmayı hedefliyoruz. Yarın da iyi sonuç alarak gruptan çıkmayı istiyoruz."

Pepe dönüyor

Sakatlığı nedeniyle Akhisarspor maçında forma giyemeyen Pepe'nin durumuyla ilgili bilgi veren Güneş, bu oyuncunun Porto karşısında görev alabileceğini dile getirdi.

Takımda sakatlık veya başka konularda sıkıntı olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Listemizde olan oyuncuları kadroya alabileceğiz. Antrenman yaptıktan sonra kesin bilgiler oluşacak. Kimin oynayacağı konusunda daha sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Aboubakar’ın Porto’da olması

Güneş, geçen sezon Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan ve yarın Porto formasıyla Vodafone Park'a çıkması beklenen Vincent Aboubakar'ın etkisiz kalması için önlemleri alacaklarını söyledi.

Aboubakar'ın siyah-beyazlı takıma geldiği dönemde zorluklar yaşadığını anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Güçlü, iyi oyuncu. İşini seven, çalışkan biri. Bize katkı yaptı. Şartlar itibarıyla takımına döndü. Belki yine gelebilir. Şu anda Porto'da olması yüzde yüz Porto'da kalacağı anlamına gelmez. Bu işin ticari boyutu var. Yaptığı hizmetlere teşekkür ediyoruz. Yarın orada oynayabilecek en iyi oyuncu. Porto'nun bütün oyuncuları iyi. Yarın Aboubakar'ın başarısız olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün rakip oyuncular için aynısını yapacağız. Umarım düşündüğümüz gibi olur"

‘’Şampiyolar Ligi’nde en iyisini istiyoruz’’

Porto'nun gruptaki iddiası için kazanmak isteyeceğine dikkati çeken Güneş, "Biz de kazanmak istiyoruz. Bazen önde baskı yaparak hücum edersiniz. Bir de kendi sahanıza çekilip kontratak yapacak şekilde oynarsınız. Onların da bizim de puana ihtiyacımız var. Kaybetmeleri halinde diğer karşılaşmanın sonucuna göre gruptaki şanslarını da yitirebilirler. Monaco'nun alacağı sonuç grupta her şeyi karıştırabilir. Burada en avantajlı biziz. Bizim de ilk 3'te garantimiz var. Beraberlik veya galibiyet bizim için çok iyi olacaktır. Onların bir puan veya 3 puan düşüncelerinin hepsine hazır olmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kazanarak gruptan çıkmalarının üst turdaki güvenleri için önemli olduğunu kaydeden Güneş, "Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmak istiyoruz. Yarın da kazanmak için oynayacağız. Bu tamamen atak yapıyoruz, geri gelmiyoruz şeklinde değil. Günümüzdeki her takım hücumu ve savunmayı iyi yapmak zorunda." ifadelerini kullandı.(Eurosport)