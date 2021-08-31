2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçında Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, "Karadağ maçını kazanırsak Hollanda ile bir final maçına çıkacağız" dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, TRT SPOR'a konuştu. İşte Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Karadağ maçını çok önemsiyoruz"

Karadağ maçının önemine vurgu yapan Güneş, "Her gün yeni bir başlangıç. Dün geçmiştir, yarın gelecektir. Önemli olan bugündür, anı yaşamaktır. Tabi dünün hatıraları, geleceğin hayaller vardır. Ama önemli olan andır.. İyi bir takımla oynayacağız. Karadağ maçını kazanırsak Hollanda ile bir final maçına çıkacağız. O yüzden Karadağ maçını çok önemsiyoruz" dedi.

"Ya maçların tarihleri değiştirilmeli ya transfer ayları düzenlenmeli"

Deneyimli çalıştırıcı, Koronavirüs salgını ve transfer dönemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara da dikkat çekti. Güneş, şöyle konuştu:

"İşin doğasında var; Oynanan maçlar, transferler, oynayan oyuncular....Son iki yıl pandeminin gölgesinde geçiyor. Ruhsal olarak sadece oyuncular değil tüm toplum dalgalanma geçiriyor. Oyuncular da seyahatler nedeniyle bu sorunlarla her gün yüz yüze kalıyor. Bunun dışında transfere bağlı sorunlar var. Bunun da tartışılması gerekiyor. Ligler başladıktan sonra transfer devam etsin mi? Hem kulüpler için hem de milli takım için doğru değil. Bir de pandemi nedeniyle izin verilmemesi gibi bir durum var. Ama bunları konuşup da gündem değiştirmek yerine eldeki oyuncularla en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Şu anda 4 oyuncumuz bizimle yok. Pandemi nedeniyle İngiltere'den bize katılamıyorlar. Tabi FIFA nezdinde takip edilmesi gereken bir süreç. Bunun da futbol gündemine gelmesi gerekiyor. Ya maçların tarihleri değiştirilmeli ya transfer ayları düzenlenmeli...Gündemi de değiştirmek istemiyorum. Biz her halükarda Karadağ maçını heyecanla coşkuyla ve taraftarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz."