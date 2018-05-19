Şenol Güneş kaçan şampiyonluğun sorumluluğunu üstlendi

Futbol büyüyen bir iş olduğunu vurgulayan Güneş, bu işin ise müşterisinin taraftar olduğunu belirtti. Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonluğu kaybetmesini değerlendiren Şenol Güneş açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Biz de bu beklentiye karşılık vermek için iyi oynamak istiyoruz. Kendimizin de, seyircimizin de keyif aldığı oyunlar ortaya getirmeye çalıştık. Sonuç da bekledik. Zaman zaman başardık. Beklentilerin altında kaldık ama ilkelerimizden, prensiplerimizden vazgeçmedik. 62 tane maç oldu. Taraftar hep destek oldu, bizi yalnız bırakmadı. Beşiktaş'ın ligde, Şampiyonlar Ligi'nde, kupada daha iyi olması sağlanabilirdi, o da benim hatamdır."