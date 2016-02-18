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Spor

Şenol Güneş: Hayvanların yapmayacağı şeyler yapıyorlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mersin İdmanyurdu maçı sonrasında Ankara'daki saldırıyla ilgili çok sert konuştu

18 Şubat 2016 11:35

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankara'da yapılan hain saldırı ile ilgili çok sert ifadeler kullandı. Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 yendikleri maçta, galibiyeti hak ettiklerini, ancak ortaya koydukları futbolla keyif vermediklerini de söyledi. 

 

Hayvanların yapmayacağı şeyler yapıyorlar

 

Radikal'in haberine göre, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili konuşarak başlayan Güneş, "Maalesef yeni bir acı yaşandı. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Türkiye'nin başı sağ olsun. Aslında insanlığın öldüğü bir günü yaşıyoruz. Bunu yapanların insan olması mümkün değil. Hayvanların yapmayacağı şeyleri yapıyorlar, insanlıktan nasibi almamışlar, propaganda olarak bunu yapıyor. Bunun ne devletle ne de hükümetle alakası yok. Türkiye üzerine oynanan oyunlarda sadece devlete ve hükümete iş düşmüyor. Etrafımızda böyle kötü niyetli olanlar varsa, bizim de yok etmek için katkımızın olması gerekiyor. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun" dedi. 

Güneş, karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede ise Mersin İdmanyurdu'ndan daha iyi bir takım olduklarını vurgulayarak, "Rakibimiz 3 maçta 7 puan aldı, moralliydi. Kaybedecek bir şeyleri yoktu. Bizim ise bu maçta kaybedecek çok şeyimiz vardı. Bundan sonra kaybedeceğimiz her puan bize pahalıya mal olabilir. O yüzden kazanmayı isteyen bir takım olarak sahaya çıktık. Oyuna hakimdik. Oyuna tarafsız gözle bakıldığında, kazanmamız gerekiyordu ve kazandık" şeklinde konuştu

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