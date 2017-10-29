Şenol Güneş: Hakkımız olan bir galibiyet aldık

Süper Lig'de son 4 haftadır galibiyet alamayan ve Alanyaspor deplasmanından 2-1 galip ayrılan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, takımının hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında önce Gary Medel'i değişiklik için çağırması, ardından Necip Uysal'ı oyuna almasının nedeni sorulan tecrübeli çalıştırıcı, "Yürüme olarak gelme görüntüsü vardı. Doğru bir şey değil. Çağırdığım zaman tüm oyuncular, hepsi heyecanlı bir şekilde gelmeli" yanıtını verdi.

Şenol Güneş'in maç sonu beIN SPORTS'a yaptığı açıklama şöyle:

"Çok gol atabilen, hücum yönü zengin olan dinamik bir takımla oynadık. Dönüşleri iyi yapabilen bir takımla oynadık. Birçok maçtan geri döndüler.

Gole kadar iyiydik ilk bölümde. Golden sonra biraz rölantide oynadık. Hücum hamlemizi yapmak yerine geriye oynamamız rakibe gol şansı verdi. Rakibin de 1-1'den sonra bir coşkusu oldu."

"Çağırdığım zaman tüm oyuncular

heyecanlı bir şekilde gelmeli"

"İkinci yarıda oyuna tamamen hakimdik. Golü geç de olsa bulduk. Oyun üstünlüğünün skora yansıdığını düşünüyorum. Hakkımız olan bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum.

Orta sahadan bir oyuncu değişikliği yapmayı düşünüyordum. Hepsi çok yavaş geliyordu. Medel olabilir diye düşündüm ama herkeste bir ağırlık vardı. Kötü niyet yoktu ama ağır bir hava vardı, ben de Necip'i aldım.

Yürüme olarak gelme görüntüsü vardı. Doğru bir şey değil. Çağırdığım zaman tüm oyuncular, hepsi heyecanlı bir şekilde gelmeli."