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Spor

Şenol Güneş: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Güneş, Quaresma'nın oyundan çıkarken gösterdiği tepkide hatalı olduğunu da söyledi

17 Ocak 2017 11:39

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor karşılaşmasının ardından ilk golü bulduktan sonra geride kalarak hata yaptıklarını ifade ederek "Daha öne çıkabilirdik. Rakibe pozisyon vermedik ama savunmada kalıp, öne destek olmadık. Rakip hamle yapmaya çalıştı. Değişikliklerin ardından oyuna daha hakim olduk. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık."dedi.

Şampiyonluk yarışının zorlu geçeceğini vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:

"Ligin renkli olacağını düşünüyorum. Her maçımızı kazanmak istiyoruz. Bugün savunmada kaldığımızda hızlı çıkışlarda geride kaldık. Daha önde oynayıp, hücumda pozisyon aramamız gerekirdi. Bunları düzelteceğiz. Büyük takımsak, her rakibe karşı üstünlük sağlamak zorundayız. Bugün Osmanlıspor maçından biraz çekindiğimizi söyleyebiliriz. Ndiaye ve Musa'nın olmaması onlar için bir eksiklikti. Bugün oyuncularımızın oyun kalitelerinden çok, oyun dikkatlerinin fazla olması bizim için sevindiriciydi. İlk yarı itibarıyla 17 maçta 38 puan aldık. 40 puanın üzerine çıkmamız gerekiyordu. Gerideyiz, bunu telafi etmek istiyoruz."

 

"Quaresma hatalı"

 

Güneş, ikinci devre oyundan aldığı Quaresma'nın yedek kulübesinin önünde eldivenini çıkarak atmasının yanlış bir davranış olduğunu kaydetti.

Portekizli futbolcuya tepkisinin nedenini soracağın belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Çıkarma şekli ve yeri yanlış olabilir, hatalı. Niyet okumayacağım ama daha farklı çıkması gerekiyordu. Çıkma şekli doğru değil. Onun gibi işini seven iyi bir profesyonelin yanlış yapmaya hakkı yok, örnek olması gerekiyor. Hiçbir oyuncunun tepki göstermeye hakkı yok. Takıma zarar vermelerine izin veremeyiz. Karşılıklı konuşuruz. Kavgacı değiliz ama yanlış varsa onu da söylemek durumundayız. Bizim için esas olan Beşiktaş'ın büyüklüğüdür."

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