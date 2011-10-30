-Şenol Güneş golcülerine kavuşuyor TRABZON (A.A) - 30.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 90+3. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 2 Kasım Çarşamba günü UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda Rusya'nın CSKA Moskova ile oynayacağı maç öncesi moral bulan Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş'in bir başka sevindiği konu da golcülerine devler liginde kavuşuyor olması oldu. UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova ile yapılan ilk maça cezalı Burak, sakat Henrique'siz giden ve zorlu deplasmandan 3-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavili takımın, rövanşta iki golcüsünden de faydalanacak olması moralleri daha da yükseltti. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao ile yapılan maçta hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek tribünlere gönderilen ardından da 2 maç ceza alan teknik direktör Güneş, ilk kez Şampiyonlar Ligi grup maçlarında iki golcüsüne de forma verme şansına sahip oldu. Trabzonspor'un 11 gol ile ligde en golcü oyuncusu olan Burak Yılmaz'ın 75 gün sonra Avrupa hasreti son bulacak. 18 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanılan maçın 6. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören ve aldığı 3 maçlık cezası sona eren golcü oyuncu, bordo-mavili takım forması altında ilk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkacak. 27 Eylül'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Fransa'nın Lille takımı ile 1-1 biten karşılaşmada sakatlanan ve ardından ameliyat olan Brezilyalı oyuncu Paulo Henrique'de, tedavisinin ardından tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek düzeye geldi. 5 maç sonra formasına dünkü Gaziantepspor maçında son 15 dakikada oyuna girerek kavuşan ve golün asistini yapan Henrique de 35 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak. Brezilyalı oyuncu, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile 1-1 biten karşılaşmada takımının golünü kaydetmişti.