Şenol Güneş: Galatasaray'dan 2 defa teklif aldım

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Gökhan Gönül ile Mario Gomez transferleri ve Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. 360 TV'de Telegol programına konuk olan Şenol Güneş, "Gökhan Gönül gündemimde, listemde hiç olmadı. Basında çıktığı için ben de sordum. Gökhan Gönül, kulübünden ayrılmak isterse, tabii ki bize gelmesini isterim" dedi. Güneş, geçmişte Galatasaray’dan 2 defa teklif aldığını da belirtti.

Güneş, hiçbir oyuncunun gitmesinden yana olmadığını belirterek, "Defansa transfer yapacağız. Gidecek oyuncular, kalacak oyuncular var. Fakat, yönetimle henüz transferi konuşmadım" yorumunu yaptı. Güneş’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Mario Gomez'in takımdan ayrılmasını istemem ama giderse de alternatiflerimiz hazır. Fenerbahçeli Ozan Tufan bana göre geriye gitti. Beşiktaş'ın Barcelona'yı geçebilecek bir takım olması lazım. 2011'de şampiyonluk kupasını alamadığımız için çok üzüldüm. 2011'deki olaylardan en çok Trabzonspor camiası etkilendi."