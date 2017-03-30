"Şenol Güneş, Caner Erkin'in de olduğu 11 oyuncuyu göndermeyi planlıyor" iddiası

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2017-2018 sezonu için Caner Erkin'inde olduğu 11 oyuncuyu göndermeyi düşündüğü öne sürüldü.
Hürriyet'in haberine göre, takımda ilk olarak kiralık futbolcuların durumlarının sezon bitmeden netlik kazanmasını isteyen Beşiktaş yönetimi, ayrılacak isimler için Şenol Güneş'ten rapor istedi.
İşte Güneş'in, aralarında Caner Erkin'in de bulunduğu biletini kestiği o isimler:
Alexander Milosevic
Darmstadt'ta kiralık oynuyor
Pedro Franco
Kolombiya'nın Millonarios takımında kiralık
Denys Boyko
Malaga'da kiralık olan 29 yaşındaki kaleci 5 maça çıktı ve kalesinde 12 gol gördü.
Şenol Güneş, Ömer Şişmanoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı için Mustafa Pektemek'in sezon başı kampında yer almasını istedi. Pektemek'in kampta göstereceği performansla takımda kalıp kalmayacağına kendisinin belirleyeceğini belirtti.
Tecrübeli teknik adam, raporunda bu sezon kadroda olup gelecek sezon için düşünülmeyen 8 ismi de yazdı.
Luiz Rhodolfo
Veli Kalvak
Aras Özbiliz
Demba Ba
Atınç Nukan
Ömer Şişmanoğlu
Gökhan İnler
Caner Erkin