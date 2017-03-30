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Spor

"Şenol Güneş, Caner Erkin'in de olduğu 11 oyuncuyu göndermeyi planlıyor" iddiası

Boyko ve Demba Ba'da Güneş'in göndereceği listede yer alıyor

30 Mart 2017 15:21

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2017-2018 sezonu için Caner Erkin'inde olduğu 11 oyuncuyu göndermeyi düşündüğü öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre, takımda ilk olarak kiralık futbolcuların durumlarının sezon bitmeden netlik kazanmasını isteyen Beşiktaş yönetimi, ayrılacak isimler için Şenol Güneş'ten rapor istedi. 

İşte Güneş'in, aralarında Caner Erkin'in de bulunduğu biletini kestiği o isimler:

Alexander Milosevic

Darmstadt'ta kiralık oynuyor

Pedro Franco

Kolombiya'nın Millonarios takımında kiralık

Denys Boyko

Malaga'da kiralık olan 29 yaşındaki kaleci 5 maça çıktı ve kalesinde 12 gol gördü.

Şenol Güneş, Ömer Şişmanoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı için Mustafa Pektemek'in sezon başı kampında yer almasını istedi. Pektemek'in kampta göstereceği performansla takımda kalıp kalmayacağına kendisinin belirleyeceğini belirtti.

Tecrübeli teknik adam, raporunda bu sezon kadroda olup gelecek sezon için düşünülmeyen 8 ismi de yazdı.

Luiz Rhodolfo

Veli Kalvak

Aras Özbiliz

Demba Ba

Atınç Nukan

Ömer Şişmanoğlu

Gökhan İnler

Caner Erkin

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