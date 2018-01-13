Şenol Güneş bol paslı oyuna dönmek istiyor 

Cyle Larin tamam sıradaki santrafor kim olacak

30 puan ile ilk yarıyı 4.sırada tamamlayan Beşiktaş Süper Ligin 2. devresine Antalya\'nın Belek beldesinde hazırlandı.

Siyah Beyazlıların 10 gün süren kampında en dikkat çeken detay teknik direktör Şenol Güneş\'in antrenmanları bol paslaşmalı ve kalabalık defansı yarmaya yönelik taktikler üstüne kurmaya çalışmasıydı.İki sezon önce tüm spor kamuoyunun hayran kaldığı, geçen sezon da zaman zaman yapılan (tiki-taka) bol kısa paslaşmalı ve presli oyunu tekrardan takıma kazandırmak isteyen Güneş, tüm antrenmanlarda bu oyunun denemelerini yaptırdı.Geçen sezondan bu yana takımın kimliği haline gelen sürekli kenar ortaları ile gol pozisyonuna girme çabasının, ilk yarıda kapanan takımlara karşı kaybedilen puanlarda başrol oynadığı tespiti yapan tecrübeli teknik adam, Quaresma\'dan dahi içe gelerek orta saha ve hücum oyuncuları ile paslaşmasını istiyor.Bundan önceki sezon başı kamplarında olduğu gibi sürekli olarak çift kale maçlarının içinde olan ve sık sık oyunu keserek futbolculara yapmaları gerekeni uygulamalı gösteren Şenol Güneş 2.devrede işini bireysel becerilere ve şansa bırakmayı pek düşünmüyor.

Tecrübeli teknik adamın üzerinde durduğu diğer konular ise duran toplar, korner ve şutlar oldu.Bol bol duran top ve korner organizasyonu da çalıştıran Güneş, takımın bu yöndeki eksikliğini de gidermeyi amaçlıyor.Paslaşmalı oyunda kaleyi gördükleri anda bol bol şut çekilmesini de isteyen Güneş, sadece antrenman bitiminde değil devam eden çalışmanın içinde de şut çalışmaları yaptırdı.

KAMPIN YILDIZI QUARESMA MEDEL LENS VE OĞUZHAN

Siyah Beyazlıların kampında genel olarak oyuncular istekli bir performans gösterdi ve Şenol Güneş\'i memnun etti. Quaresma, Medel, Lens ve Oğuzha Özyakup ise en göze batan oyuncular oldu.

Tüm antrenmanları hem hırsı hem de neşesi ile adeta inleten Quaresma ; eğer Şenol Güneş\'in tavsiyelerine uyup pas oyununun içinde yer alırsa ilk yarıdaki eleştirileri unutturup takımın bir numaralı yıldızı olabilir.Quaresma\'nın yanısıra Medel ve Lens çalışkanlıkları, antrenman tempoları ve Güneş\'in istediklerini yapmalarıyla hocalarından dahi ayrıca övgü toplayan isimler oldu.Oğuzhan Özyakup ta antrenman temposu ile ilk devredeki form düşüklüğünü unutturacağa benziyor.Yeni transfer Vida ise takıma adaptasyon sürecini çok çabuk atlattı ve ilk onbirde oynayabileceğini gösterdi.

CYLE LARİN TAMAM SIRADAKİ SANTRAFOR KİM OLACAK

Cenk Tosun\'un Everton\'a transferi sonrası en çok merak edilen konu yeni santraforun kim olacağı konusu.

Beşiktaş başkanı ve transfer komitesinden Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu Kanada\'lı genç santrafor Cyle Larin transferini resmi imza aşamasına getirerek ilk etapta 1.sorunun cevabını vermiş oldu.Ancak Cyle Larin\'in bir proje transferi olması sebebiyle (Şenol Güneş\'in de onay vermesi durumunda) başka bir takıma kiralanması söz konusu.Bu durumda da Siyah Beyazlıları bir santrafor transferi daha bekliyor.Teknik direktör Şenol Güneş \'eğer sağlamsa onu istiyorum\' dediği için Demba Ba hala önemli bir aday.Fakat; hem sağlık kontrolü hem de sözleşme şartlarında bir türlü orta yolu bulamadığı için Demba Ba\'ya beklemeye alan başkan Orman ve transfer komitesi sürpriz bir isim için kolları sıvamış durumda.Bu arada Demba Ba\'nın Shenhua\'nın dün yaptığı hazırlık maçında oynaması ve gol atması sakatlığı ile ilgili şüpheleri ortadan kaldıran bir durum.

Babacar için Fiorentina ile temas halinde olan komite, önümüzdeki hafta başka isimler için İspanya\'ya uçmayı planlıyor.İspanya\'daki bu isimlerin Fernando Torres ve Kevin Gameiro olduğu iddia edilse de başkan Orman\'ın La Liga\'dan sürpriz bir başka ismi getirmesi de beklentiler içinde.Son olarak Rus golcü Smalov ve bir süre önce temas kurulan ancak Arsenal\'den ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Fransız golcü Giroud hala transfer listesinde yer alırken İngiliz medyasının İbrahimovic haberleri de gündemdeki yerini koruyor.

ALİ DANAŞ -ANTALYA-DHA

