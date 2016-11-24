Şenol Güneş: Biz buralara bir maçla gelmedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oynayacağız oyunlarla sonuçlar almaya çalışacağız. Sonuçları almasak bile oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-3 berabere kaldıkları Benfica maçınn ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

"Sonuç olarak berabere kaldık. Üzgünüz" diyen Güneş, "Çok motive olmuştuk. Belki de aşırı motivasyonun etkisiyle ilk yarıda sahada yoktuk. Şoktaydık. İyice panikledik. Rakibin iyi oynamasına biz de izin verdik. Beklenmeyen, basit goller yedik. Uzaktan atılan şutta yediğimiz golde de rakibe baskı yapmadık. Mitroglou'nun kaçırdığı gole kadar yaşamayan, şokta olan taraftık. İkinci yarıda hamleler yaptık. Riskler almamıza rağmen Allah da yardım etti." dedi.



Mucizelere gebe bir maç olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Bizim takım ilk yarı hariç bu grupta her maçta olumluydu. Bu maçın ilk yarısı hayal kırıklığıydı. Maç kaybedebiliriz ama oyuncu kaybetmek istemeyiz. Biz buralara bir maçla gelmedik. Oynayacağız oyunlarla sonuçlar almaya çalışacağız. Sonuçları almasak bile oyuncularımla gurur duyuyorum. Futbol böyle bir şey. Yiyebilirsiniz, atabilirsiniz. O coşkuyla devam edebilirdik. Oyuncular da 3-0'a rağmen maçı bırakmadılar. Şu anda Dinamo Kiev maçını düşünmüyoruz, lige konsantre olacağız. Bu dönemi aşarsak Beşiktaş'ın önü açık olacak. Son maçta kazanmamız halinde gruptan çıkacağız" dedi.