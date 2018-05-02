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Spor

Şenol Güneş: "Tüm Türkiye konuşuyor, ben konuşmayayım"

Yaşar ANTER / BODRUM, (DHA) Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kısa süreli bir tatil için geldiği Bodrum'da basın mensuplarının, yurt dışında görev alıp almayacağı yönündeki sorusunu yanıtsız bıraktı

02 Mayıs 2018 20:55

Yaşar ANTER / BODRUM, (DHA)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kısa süreli bir tatil için geldiği Bodrum\'da basın mensuplarının, yurt dışında görev alıp almayacağı yönündeki sorusunu yanıtsız bıraktı. Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan\'la birlikte Bodrum\'a gelen teknik direktör Güneş, dün akşam marinadaki bir balık restoranda yemek yedi. Bu sabah Bodrum Limanı\'ndaki bir kafede kahvaltı yapan Güneş, basın mensuplarının sorularını geçiştirdi. Şenol Güneş yurt dışında bir takımda görev alıp almayacağı konusundaki soruyu, \"Ben hariç tüm Türkiye bunu konuşuyor, o zaman ben konuşmayayım\" diyerek yanıtladı. Güneş kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunan sevenleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.

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