Senna, La Liga’nın en iyisi



Don Balon dergisi, Fenerbahçe’nin uzun süre peşinden koştuğu Marcos Senna’yı 2007/08 sezonunun en iyisi olarak seçti.



Don Balon kendi yaptığı rating sisteminde Marcos Senna en yüksek puanı alan oyuncu oldu.



32 yaşındaki oyuncu 6.76 puan alarak Aguero ve İbagaza’nın hemen üstünde yer aldı. Geçtiğimiz sezon ise bu ödülü Santi Cazorla kazanmıştı.



Don Balon ödülleri 1976 yılından bu yana gazetecilerin sezon boyunca değerlendirmelerine göre verilmekte. 2007/08 sezonunun ilk 10 sırası şu şekilde oluştu:



1. Marcos Senna (Villarreal): 6.76



2. Agüero (Atlético): 6.75



3. Ibagaza (Mallorca): 6.75



4. Iniesta (Barcelona): 6.71



5. Daniel Alves (Sevilla): 6.68



6. Iker Casillas (Real Madrid): 6.68



7. Güiza (Mallorca): 6.57



8. Messi (Barcelona): 6.57



9. Coloccini (Deportivo): 6.53



10. Diego López (Villarreal): 6.50

