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Yaşam

Şenlikte tribün çöktü: 1 ölü 8 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen Bafra Alaçamlılar Yayla Şenliği'nde seyircilerin bulunduğu tribün çöktü.

01 Ağustos 2010 03:00

T24 - Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen Bafra Alaçamlılar Yayla Şenliği'nde seyircilerin bulunduğu tribün çöktü, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Alaçam ilçesinin Tepebölmesi köyü, Hüseyindede mevkisinde Bafra Alaçamlılar Derneğince düzenlenen Bafra Alaçamlılar Yayla Şenliğine çok sayıda vatandaş katıldı.

Hazırlanan tribünün yoğunluk nedeniyle çökmesi üzerine ilk belirlemelere göre 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Yaralılar Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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