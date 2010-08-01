-ŞENLİK ALANINDA TRİBÜN ÇÖKTÜ: 8 YARALI SAMSUN (A.A) - 01.08.2010 - Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen Bafra Alaçamlılar Yayla Şenliği'nde seyircilerin bulunduğu tribün çöktü. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Alaçam ilçesinin Tepebölmesi köyü, Hüseyindede mevkisinde Bafra Alaçamlılar Derneğince düzenlenen Bafra Alaçamlılar Yayla Şenliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Hazırlanan tribünün yoğunluk nedeniyle çökmesi üzerine ilk belirlemelere göre 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.