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ŞENLİK ALANINDA TRİBÜN ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 17 YARALI SAMSUN (A.A)

01 Ağustos 2010 20:32

-ŞENLİK ALANINDA TRİBÜN ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 17 YARALI SAMSUN (A.A) - 01.08.2010 - Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen Bafra Alaçamlılar Yayla Şenliği'nde seyircilerin bulunduğu tribünün çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Alaçam ilçesinin Tepebölmesi köyü, Hüseyindede mevkisinde Bafra Alaçamlılar Derneğince düzenlenen Bafra Alaçamlılar Yayla Şenliği'nde seyircilerin bulunduğu tribünün çökmesi sonucu Murat Tufan (72) öldü. Yaralanan Dursun Güriçi, Aziz Sevim, Hüseyin Güler, Adil Türlek, Ali Gölcü, Bayram Kazan, Erol Yılmaz, Mehmet Orlan, Salih Kurnaz, Nasuh Yüzükçü, Şükrü Gümüş, Ahmet Keskin, Murat Çelik, Ramazan Duman, Nihat Tozun, Ufuk Selçuk Alaçam Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Mehmet Baylan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan bölgede bulunan Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Alaçam Devlet Hastanesine gelerek yaralıları ziyaret etti. Hayatını kaybeden Murat Tufan'ın ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Demir, yaralılara gerekli müdahalenin yapıldığını söyledi.

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