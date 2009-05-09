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Şenlendirici çok tedirgin

Deniz Seki ile yaptığı telefon görüşmesinin yayımlanmasına tepki gösteren Şenlendirici, "Çok tedirginim" dedi.

09 Mayıs 2009 03:00

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’nde tutuklu bulunan ve 24.5 yıl hapsi istenen şarkıcı Deniz Seki’nin, eski sevgilisi klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ile yaptığı telefon konuşmalarının yayınlanması ünlü klarnetçiyi kızdırdı.

Dava dosyasında yer alan telefon dinleme tutanaklarının yayınlanmasıyla Şenlendirici'nin kokain kullandığı için Deniz Seki'nin burnunu kırdığı ortaya çıkarken, çiftin özel hayatı da gözler önüne serildi. 
Konuşmalarda Seki'nin burnunun kırılması olayıyla birlikte  iki eski sevgilinin özel hayatlarıyla ilgili konuşmaların yer aldığı tutanakların yayınlanmasına Hüsnü Şenlendirici sert tepki gösterdi. Ünlü klarnetçi  "Bu nasıl adalet sistemi? Hiç kimsenin özel hayatı diye bir şey kalmadı. Çok tedirginim" dedi.

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