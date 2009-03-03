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Şenkal Atasagun'a suç duyurusu

İP, eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun hakkında, 'Ergenekon şeması'nı düzenlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

03 Mart 2009 02:00

İşçi Partisi, eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun hakkında, "Ergenekon şeması"nı düzenleyerek, suç işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.


İşçi Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Hasan Basri Özbey, Ankara Adalet Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında, "Türkiye'nin 'Ergenekon' adı verilen bir tertip ile karşı karşıya olduğunu ve bu tertibin hedefinde başta Türk ordusu ile İşçi Partisi olmak üzere Atatürk Cumhuriyeti'ni savunan kurum ve kişilerin olduğunu" iddia etti.

Şenkal Atasagun'un görev ve yetkilerini kötüye kullandığını öne süren Özbey, "Ergenekon şemasının, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı entrikalarda, komplolarda kullanıldığını" ileri sürdü.

Basın açıklamasının ardından, parti mensupları, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Dilekçede, Şenkal Atasagun'un, "kamu görevini kötüye kullanmak", "Türk Silahlı Kuvvetlerini alenen aşağılamak" ve "iftira" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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