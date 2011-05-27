'Senin motorun var arkanda namaz kılmayız'

T24 - Muğla’nın Dalaman İlçesi’ne bağlı Kapıkargın Köyü’nün motosiklet tutkusu nedeniyle ‘Tek teker imam’ lakabıyla tanınan imamı 24 yaşındaki Tarık Balkı, köylülerin ve müftülüğün, "Cemaat arkanda namaza durmaz" diyerek, tehdit ve baskıda bulunduğunu ileri sürüp, görevinden istifa etti. Balkı, "Benim değil, bu kişilerin yaptıkları dinen vacip değil" dedi.



Kapıkargın Köyü imamı Tarık Balkı’nın motosiklet tutkusu başına dert oldu. Bodrum, Göltürkbükü Beldesi Gölköy Camii’ndeki üç yıllık görevinin ardından dört ay önce Dalaman’ın Kapıkargın Köyü Camii imamlığına atanan Balkı’nın, motosikleti ile camiye gidip gelmesi cemaatin dikkatini çekti. Kot pantolonu, motosikletçilerin giydiği montu ve üzerinde ’Scorpion’ yazan kaskı ile farklı bir giyim tarzı olan Balkı’dan köylüler rahatsız oldu. "Kot pantolonlu, racing motosikletli, çılgın imam olmaz. Arkasında namaza durmayız" diyen köylüler, imam hakkında müftülük, kaymakamlık, jandarma ve ilçe emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu.





TEHDİT EDİLDİ



Köyün gençlerinin, gitmesi ve imamlığı bırakması için iki kez tehditte bulunduğunu belirten Tarık Balkı, Dalaman Müftüsü Müftü Selahattin Bozkurt’un da sık sık kendisini çağırıp, şikayetler olduğunu söylediğini, motosikletle camiye gitmemesi konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi. Polis ve jandarmanın da tehditler konusunda kendisini ikaz ettiğini öne süren Balkı, motosiklet tutkusundan vazgeçmeyip geçen hafta Dalaman Müftülüğü’ne istifa dilekçesini vererek Bodrum’daki ailesini yanına döndü.





’HOCAM TEK TEKER YAPTA GÖRELİM’



Aynı zamanda Bodrum Motosiklet Kulübü (BMK) üyesi olan Balkı, motosiklet tutkusunun babasından geldiğini söyledi. Tarık Balkı, şunları kaydetti:



"Motosiklet, yaşam tarzım. Öyle ki sırf gezinti olsun diye Milas ve İzmir’deki arkadaşlarıma çay içmeye gittiğim oluyor. Genç, bekar olmam, giyimim ve motosiklet kullanmam son görev yerimde hoş karşılanmadı. Onların istedikleri, kafalarındaki takkeli, sakallı, elinde tespih, kumaş pantolonlu, sessiz sakin oturaklı bir imam. Bodrum’da büyüdüm yetiştim. Buradaki Gölköy Camii’nde imamlık yaparken bu tür sorunlarla karşılaşmadığım gibi aksine cemaat çok sever hatta motosikletim ile kahvenin önünden geçerken ’Hocam bir gaz ver de sesini duyalım’, ’Hadi bir tek teker yap, motosikleti kaldırda görelim’ der, alkışlarlardı. Yeni görev yaptığım köyde ufak bir tepki bekliyordum. ’Konuşur sorunu, çözeriz’ diye, düşünüyordum. Ancak, mahalle baskısının bu kadar artacağını tahmin etmemiştim. Görüştüğüm köyün ileri gelenleri, ’Genç ve bekar olmaktan geçtik, motor süren imam olmaz. Senden memnunuz. Bilgin var, sorularımıza yanıt veriyorsun ama şu kot pantolonu çıkar, motoru da bırak’ dediler. Benim değil, bu kişilerin yaptıkları dinen vacip değil. Motosiklet kullananlara serseri ve marjinal hayat yaşayan insan olarak bakıyorlarmış. Aynı yerde diş doktoru ve öğretmenin de motosikletleri var. Onların kullanması normal ama ben imam olduğum için değil. Oysaki ben birçok kötü alışkanlıklardan motosiklet sayesinde korundum."





'SUNROOF’A DEĞİL GÖKYÜZÜNE İNANLARDANIZ'



Tarık Balkı, "Sunroof’a değil gökyüzüne inananlardanız" diye konuştu. Balkı, şunları söyledi:



"Ne kadar istemesem de motosiklet kullandığım için bana ’modern imam’ diyenler de var. İmamlığın zaten modernliği yok. Din, zaten yaşayış tarzına hayat tarzına en uygun olanı size verir. Hırsızlık yapma, hak yeme, insanlara, doğaya, hayvanlara zarar verme sadece dinin gereklerini yerine getir. İslam, hoşgörü ve kolaylık dini. İşte yobazlık denilen şey aslında benim yaşadıklarımdır. Yani bir imamın, görevi nedeniyle motosiklet kullanamaması, bu beni çok üzdü, psikolojimi bozdu. Bana göre imam uçak dahil her türlü aracı kullanabilir."





KÖYLÜYE AYAK UYDURAMADI İDDİASI



Dalaman Müftüsü Selahattin Bozkurt telefonla yaptığı açıklamada İmam Balkı’nın çok genç ve hayat tecrübesinin olmadığını söyledi. Köylülerin tepkisinin çok normal olduğunu ileri süren Bozkurt, "Balkı’nın motosiklet tutkusu hastalık derecesine ulaşmış. Kendisini çok kez uyardım. Neredeyse evine motosiklet ile girecek durumdaydı. Kullandığı motosiklet sürat motoru olduğu için günlük motosikletlere benzemiyor ve dikkat çekiyor, köyde gürültü yapıyordu. Bu nedenle gençlerle ve köylülerle arasında sorun çıktı. Bizi dinleseydi geleceği parlak bir imamdı. Ayrıca motosiklet tutkusu Facebook’a da yansımış. Facebook sayfasında garip garip fotoğraflar vardı. Köylüye ayak uyduramadı" diye konuştu.





MOTOSİKLETÇİLERDEN DESTEK



BMK Başkan Yardımcısı Ömer Ölçer de imam Tarık Balkı’ya yapılanın Ege insanına yakışmadığını belirtti. Ölçer, "Bu konuda hazırladığımız raporu Türkiye motosiklet Federasyonu’na ilettik. Arkadaşımızın bir an önce görevine dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.





