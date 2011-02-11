-''SENİ SEVİYORUM'' DEMEK CEP YAKIYOR ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Giderek bir sektör halini alan ''14 Şubat Sevgililer Günü''nde, çılgınlığa varan sürprizler bu yıl da sevgilileri bekliyor. Tarihçesi milattan önce 4. yüzyıla dayanan Sevgililer Günü'nde, sevgiliye hediye almanın maliyeti cep yakarken, ''iki gönül bir olunca samanlık seyran olur'' sözünün tarihe karıştığını anlayan sevgililer, yılda bir kez de olsa aşkının büyüklüğünü göstermek için çiçekçilere ve hediyelik eşya mağazalarına koşuyor. ''Seni seviyorum...'' 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, pek çok kişi tarafından bu mesajı vermenin asırlardır tercih edilen, güzel, romantik ve mütevazı yöntemi olan gül verme, küçümsenmeyecek bir mali yükü de getiriyor. Tek bir gülün fiyatı bile 5 liradan başlarken, 14 Şubat'ta bu fiyatın iki katını aşacağı belirtiliyor. 14 Şubat'ta sevgilisini evinden bir limuzin ile almak isteyenler saatine göre ortalama KDV hariç 600 lira ile 1200 lira arasında kira bedeli ödeyecekler. İddialı hediyeler arasında yer alan tek taş pırlanta bir yüzüğün fiyatı ise taşın kırat cinsinden değerine göre 1,000 dolar ile 30 bin dolar arasında değişiyor. -SINIR TANIMAYAN ALTERNATİF FİKİRLER- Sevgilisinin evinin üzerine gökyüzünden kırmızı gül döktürmek bu alternatif sürprizler arasında yer alıyor. Bunun için gerekli olan helikopterlerin bir saatlik kirası 800 avro ile bin avro arasında değişiyor. Dökülecek olan kırmızı güllerin de ayrıca bir maliyeti bulunuyor. Şehrin kalabalık caddelerinde bulunan bilboardlardan aşk ilanı yapmak isteyenler için ise bir adet bilboard'ın bir haftalık kirası 750 lira ile bin lira arasında değişiyor. -KİŞİYE ÖZEL HEDİYELER- ''Sevgililer Günü''nde fark yaratmak isteyenler için daha birçok alternatif mevcut. Bu alternatiflerden, kişiye özel şarap yaptırmak, günün anlam ve önemine vurgu yapabilecek en iddialı hediyelerden bir diğeri. Kişiye özel yani sevgiliye özel, üzerinde sevilen kişinin adı ve fotoğrafı bulunan bir şarap, özel kutusuyla birlikte sipariş edildiğinde, kargo ücreti hariç toplam 60-150 lira arasında bir maliyetle satın alınabiliyor. İddialı ve unutulmaz bir başka sürpriz ise ilham gelmesini beklemeye de gerek kalmadan, ''sevgili'' için yazılmış, bestelenmiş hatta seslendirilmiş bir parça satın almak. Böyle bir parçayı almak isteyenler, bunu 600 liraya mal edebiliyor. Bu hediye de hiçbir rafta, hiç bir mağazada bulunmayacak gerçekten kişiye özel bir armağan vermek isteyenler için farklı bir alternatif oluyor. ''Sevgililer Günü''ne özel değişik hediyelerden biri de kişiye özel yazılmış üzerinde ''sevgili''nin ismi ile fotoğrafı bulunan ve o kişiyi anlatan özel bir kitap. Bu özel kitabın sayfa sayısını, kapağını ve içeriğini tamamen kişiye özel yapmanın maliyeti ise 39 lira ile 50 lira arasında değişiyor. Kişiye özel yaptırılabilecek hediyelerden büyüklüğüne göre fiyatı değişen yap-bozlar (puzzle) vatandaşlara 45 lira ile 150 lira arasında, üzerinde isim yazılı olan kişiye özel dikilmiş gömlekler ise 150 lira ile 200 lira arasında bir ücrete mal oluyor. -AVM'LERDE 14 ŞUBAT'A ÖZEL PROGRAMLAR- Alışveriş merkezleri de kalp biçimli çikolatalardan, müzikli kutulara, kalpli ''seni seviyorum'' yazılı yastıklara ve tişörtlere, özel hazırlanan yaş pastalara kadar birçok hoş hediyelerle ''Sevgililer Günü'' için vitrinlerde yer ayırdı. Ayrıca bu özel gün için özel kampanyalar ve programlar da hazırlandı. Forum Ankara Outlet Rüzgargülü Meydanı'na kurulan ''Aşk Ağacı''nda asılı olan kalplerin içindeki özel hediyeler aşkın ve sevginin heyecanını yaşayan Başkentlilere alternatif olarak sunuluyor. Ankamall ise kurulacak ''Aşk Kafesi'' ile sevgililerin aşk mesajlarını yazıp iğneleyebileceği bir stantla bu günü kutlayacak. Panora AVM de 12-13 Şubat tarihlerinde saat 14.30 ve 17.00 arasında aşk şarkıları ve ''Romeo+Juliet'' dans gösterileriyle kutlama yapacak. Kutlamaların yanı sıra 1-14 Şubat tarihleri arasında 100 liralık alışveriş fişiyle düzenlenen kampanyayı kazanan talihlilere 14'er tane i-phone, i-pod ve i-pad hediye edilecek. Oteller ve restorantların da Sevgililer Günü için hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ankara Sheraton Otel'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisini romantik bir yemeğe götürmek isteyen vatandaşlar 150-250 lira arasında, Swissotel'de boğaz manzaralı bir odada 14 Şubat'ta konaklamak isteyenler ise 160 ila 200 avro arasında bir ücret ödeyecekler.