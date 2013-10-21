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Yaşam

'Seni satacağım' diyen sevgilisini bıçakladı

Erkek arkadaşının, "Sana neler yapacağım bak. Seni satacağım" demesine sinirlenen kadın, evden aldığı bıçakla arkadaşını karnından bıçakladı

21 Ekim 2013 14:19

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 38 yaşındaki S.S., "Seni satacağım" diyen erkek arkadaşını karnından bıçakladı. Olaydan sonra teslim olan ve gözaltına alınan kadın, "Artık canıma tak etmişti. 'Seni satacağım' deyince kan beynime sıçradı" dedi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Konuksever Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, uzun süre S.S. ile birlikte yaşayan S.S., ilişkisini bitirmek istedi. Erkek arkadaşını arayan S.S., artık görüşmek istemediğini söyleyip telefonu kapattı. Kız arkadaşının sözlerine sinirlenen 40 yaşındaki S.S., aşırı derecede alkol aldıktan sonra eve gelip bağırmaya başladı. Komşularının gürültüden rahatsız olduğunu söyleyen S.S., erkek arkadaşından susmasını istedi. Ancak S.S. bağırmaya devam etti. Erkek arkadaşının, "Sana neler yapacağım bak. Seni satacağım" demesine sinirlenen S.S., evden aldığı bıçakla S.S.'yi karnından bıçakladı.

 

Kan beynime sıçradı'

 

 

Kanlar içinde kalan S.S., olay yerine gelen polisin çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Olaydan sonra teslim olan ve gözaltına alınan S.S., "Artık canıma tak etmişti. 'Seni satacağım' deyince kan beynime sıçradı" dedi.

 

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