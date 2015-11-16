Şengal’de yeni toplu mezar bulundu

Kürt Güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu kent merkezi IŞİD’den geri alınan Şengal’de infaz edilen Ezidîlere ait toplu mezarlar çıkmaya devam ediyor. Yeni bulunan mezarda 50 cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İMC’nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde bulunan ve 80 kişiye ait olduğu kaydedilen Şengal’deki toplu mezarın ardından dün de yeni bir toplu mezar bulundu. Mezarda yaklaşık 50 cenazenin bulunduğu tahmin ediliyor. Gir Îzêr köyünde bulunan mezarın diğerlerinden farkı ise çoğunluğunun erkeklerden oluşması. Şengal’e bağlı Solak ve Hamedan arasında kalan bölgede de daha önce bir toplu mezar bulunmuş ve burada da yaklaşık 60 cenazenin olduğu tespit edilmişti.