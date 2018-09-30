BURSA, (DHA)- BURSA Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sakarya Mısır Araştırma Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi\'nin ortaklaşa yürüttüğü \'Yeni ve Yerli Mısır Çeşitleri Yayım Projesi\' çiftçiler ile tarımla ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtıldı. Nilüfer Tarım ve Orman Müdürü Yasemin Yiğit Bozkurt, \"Seneye, yerli süt mısırı yiyeceğiz\" dedi.

‘Yeni ve Yerli Mısır Çeşitleri Yayım Projesi’ kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi’nde Ada, Ağa, Hacıbey ve Samada silajlık mısır çeşitleri yetiştirildi. Ürünleri tanıtım için düzenlenen Tarla Günü’ne Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Gürlük, Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Nilüfer Tarım ve Orman Müdürü Yasemin Yiğit Bozkurt, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, öğretim üyeleri, tohumculuk firmaları ve çiftçiler katıldı.

\'SÜT MISIRI DA ÜRETECEĞİZ\'

Nilüfer Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yasemin Yiğit Bozkurt, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarlalarında yetiştirilen mısırlardan yüksek verimler alındığını belirterek, çiftçilerin bu yerli tohumlardan kullanmalarını istedi. Yerli tohumların yabancılardan daha kaliteli olduğunu ve özelikle Ada ve Aga’da dönümde 10 tona yakın ürün alındığını belirten Bozkurt, \"Sakarya Araştırma Enstitüsü’nde 205 tane yerli tohum var, 27’si tescil edildi. Silajlık mısırda başarılı olduk. Dane mısırda da dönüme 1500 kilo almayı düşünüyoruz. Bu çeşitleri yaygınlaştıralım. Seneye de süt mısırı projesi yapacağız ve yerli süt mısırı yiyeceğiz\" diye konuştu.

\'YABANCILAR ÜRETMEMİZİ İSTEMİYOR\'

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey de Ziraat Odaları olarak üretim olmadan ithalatla sorunların çözülmeyeceğinin farkında olduklarını vurguladı. Yerli üretimin önemine dikkat çeken Aybey, çok genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan genç Türkiye’nin üretmemesinin istendiğini belirterek, \"Dış ülkeler bize diyor ki \'Siz üretmeyin, 10 liraya üreteceğinize biz size 7 liraya veririz.\' Sonra onlara mahkum oluyoruz. Bu duruma düşmemek için yerli tohumu tercih etmeliyiz. Dane mısırda 1.5 ton, silajlıkta 8-10 ton verim alınıyor. Bu tohumlar rekabetçi tohumlar\" diyerek tohumların geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

\'TOHUMUN YÜZDE 95’İ İTHAL\'

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Gürlük de konuşmasında, ülkemizde yüzde 95 oranında yabancı tohum kullanıldığını ve bu oranın oldukça yüksek olduğunu söyledi. İthal tohumlara 100 milyon dolar ödendiğini ve belirten Prof. Dr. Gürlük, \"Bunu da piyasadaki 4-5 firma yapıyor. Yabancı yatırımlara karşı değilim. Ekonomik anlamda olumlu ekonomik katkı yapabilir bu firmalar, çeşittir, renktir. Ancak bizim firmalarımızın da sektörde kalması gerekir. Yüzde 95’i gerilere çekip bizim de pastadan pay alacak şirketlerimizin olması gerekir. Belirli bir yere kadar gelmiş firmalarımız da maalesef yabancı firmaların radarına giriyor ve sonraki yıllarda şirket birleşmesi adı altında yabancıların bünyelerine katılıyor. Bunun önüne geçilmelidir\" diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, yerli mısır hasadında örnek tarla hasadının önemli verimlere ulaştığını dile getirdi. 8 ton hasat yapıldığını belirten Yıldız, bunun yerli mısır için gelecek vadettiğini belirtti. Yerli tohumları tercih ederek çiftçilerin daha bilinçli üretim yapmalarının önemine değindi. Aynı zamanda üretim kadar israfın önlenmesinin de önemini vurguladı.

Daha sonra üreticilerle birlikte tarla gezildi, tarladaki mısırlar hakkında bilgi verildi. Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendisi Ahmet Duman, proje hakkında teknik bilgi vererek Hacıbey mısır çeşidinin yurtdışından ilk tescil alan yerli çeşit olduğunu ifade etti ve diğer çeşitleri tanıttı. Duman, önümüzdeki yıllarda farklı ürünlerle ilgili de yerli tohum çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.



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