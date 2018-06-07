Senette oynama yaptığı iddia edilen müteahhit: Birlikte çevirdik

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta Muzaffer Çokuçkun\'un senedindeki 1 rakamının önüne 2 yazarak, 21 bin dolar yapıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen müteahhit Salih İncegül, işlemi Çokuçkun ile birlikte iki kişinin de şahitliğinde yaptıklarını söyledi. İncegül, \"Bu imzalar kendinin değilse, bu bize atılan iftiradır\" dedi.

Kahramanmaraş\'ta 52 kişinin, borçları olmamasına rağmen kendileri hakkında icra takibi başlatmakla suçladığı Salih İncegül, iddialara cevap verdi. İddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten İncegül, 20 yıldır müteahhitlik yaptığını ve 50 kişiden alacaklı olmasının da normal olduğunu söyledi. Adliye önünde toplanan kişilerin büyük bir çoğunluğunu da ödemesini yaptığını ifade eden İncegül, \"Ama bizim bu alacaklarımızdan dolayı borçlu olan birkaç kişi bütün alacaklarımızı organize ederek \'Biz gidelim, itiraz edelim. Savcılığa gidelim, şikayet edelim ki belki caydırırız, ödemeyiz\' diye bu yola girmişler. Hatta basın açıklamasını yapan arkadaş \'Bizi dolandırmıştır\' diye söylerken, o kişiyle hiçbir hukuki sürecimiz de yok. Hatta borcunu ödedi, helalleşti, yazı imzaladı bize. Aynı beyan verdiği günün ertesi günü savcılığa giderek, \'Arkadaşlarım organize edip yalan yanlış ikna ettiler, bana açıklamayı konuşturdular\' dedi. O şekilde savcılığa gidip \'Herhangi bir şikayetim yok. Salih İncegül ile hiçbir sıkıntım da yok\' dediğini beyan edip dilekçeyi verdi. Böyle bir süreçte tabii ki meyveli ağacı taşlayacaklardır\" diye konuştu.

\'GEREKLİ SUÇ DUYURULARINI YAPACAĞIZ\'

Salih İncegül ayrıca, Muzaffer Çokuçkun\'un itirazı üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği\'nce yapılan inceleme sonunda, \'Orijinalinde \'1000$\' olan ibarenin ön kısmına farklı mürekkepli kalem ile \'2\' rakamının eklenerek \'21000$\' ibaresine dönüştürülmesi suretiyle tahrifat yapıldığı tespit edilmiştir\' şeklindeki rapor ve Çokuçkun\'un iddialarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

\"Biz 20 yıldan beri Kahramanmaraş\'ta olan, şehir dışında işler de yapan bir firmayız. Kimseyi ne dolandırdık ne de yanlış yaptık. Borcu olan borcunu mutlaka ödeyecektir. Bir arkadaşımız da senette bazı tahrifat olduğunu iddia ederek davacı olmuş. Bu konu da zaten hukukta, yargısal aşamada devam ediyor. Şahsın bize daha önce 22 bin dolar borcu vardı. Daha önce getirdi bin dolarını ödedi, hatta avukat ile hukuki yoldan ödedi. Şahsın bize 21 bin dolar daha borcu vardı. Bize gelerek \'Ben bunu bin bin ödemek istiyorum\' dedi. Biz de birlikte önce bin yaptık. Daha sonra \'Ben bunu son taksitte ödesem, hepsini 21 olarak kullansak\' dedi. \'Peki\' dedik, bini anında 21\'e çevirdik, yanımızda da iki şahidimiz olarak, ofisimizde çalışan ve muhasebecimizle birlikte. Kendiyle de mutabakata vardık, \'Ben bunu ödeyeceğim\' dedi. Hatta bu şahsın 21 bin dolardan sonra tekrar bir ödemesi daha var. O da gelmedi, günü deldiğinde o da icraya konulacak. Yani bu şahıs hayatında bin dolar bir kere vermişse biz de neden 4 tane senedi var? Neden 4 tane senede ayrı ayrı imza atmış? Bu imzalar kendinin değilse bu bize atılan iftiradır. Biz de bunu hukuksal yolda hakkımızı arayacağız. Gerekli suç duyurularını da avukatımız yapacak.\"



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