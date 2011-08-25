-Şener'in yurtdışı yasağı kalktı İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener hakkında, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında konulan yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi, soruşturma kapsamında daha önce mahkemece ifadesinin alınmasının ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan Trabzonspor Kulübü Bakanı Şener'in avukatlarınca mahkemeye yapılan itirazı değerlendirdi. Nöbetçi hakimlik, soruşturmanın geldiği aşama ve dosya kapsamını göz önüne alarak, Şener hakkında çıkarılan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti. İtirazı değerlendiren nöbetçi hakimin, taleple ilgili olarak soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in görüşünü sorduğu, Berk'in de mahkemeye, ''Şener'in yurt dışına çıkış yasağının, mahkemece belirlenecek bir kefalet karşılığında kaldırılması'' görüşünü bildirdiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 Temmuz'da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen ve savcı Mehmet Berk'e ifade veren Şener, savcılık sorgusunun ardından 200 bin TL kefalet karşılığında serbest bırakılması talebiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlik de Şener'i, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakmıştı.