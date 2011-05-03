-ŞENER'İN SEÇİM OTOBÜSÜNE CEZA KESİLDİ SİVAS (A.A) - 02.05.2011 - Türkiye Partisi Genel Başkanlığından istifa ederek memleketi Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı olan Abdüllatif Şener'in seçim gezilerinde kullandığı otobüse, Ulaştırma Bakanlığı'nın denetim istasyonunda (D) Yetki Belgesi olmadığı gerekçesiyle para cezası kesilince, partinin gençlik kolları üyesi gençler ile görevliler arasında arbede yaşandı. Alınan bilgiye göre, Sivas bağımsız milletvekili adayı Abdüllatif Şener, Koyulhisar ilçesindeki seçim çalışmalarının ardından partililerle birlikte konvoy eşliğinde kent merkezine dönmek üzere yola çıktı. Şener, makam aracıyla kente giriş yaparken, konvoydaki seçim otobüsü Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarındaki Ulaştırma Bakanlığı Sivas Bölge Müdürlüğü Ağırlık Boyut Belge Denetim İstasyonu'nda görevlilerce durduruldu. İlyas Kaçar'ın kullandığı 06 DTT 65 plakalı otobüsü denetleyen görevliler, D2 belgesi olmadığı gerekçesiyle cezai işlem uyguladı. Bunun üzerine Türkiye Partisi Sivas İl Başkanı Ahmet Kuzu ve beraberindeki parti yetkilileri, istasyona gelerek araca ve sürücüye para cezasını yazan görevlilerle görüştü. Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Kuzu, cezanın yazılma gerekçesiyle ilgili bilgi verirken, görevlilerle partinin gençlik kolları üyesi gençler arasında gerginlik yaşandı. Görevlilerin olduğu çalışma ofisine girmek isteyen partili gençler ile personel arasında arbede yaşandı. Güvenlik görevlilerinin ve karayolunda uygulama yapan trafik polisinin araya girmesiyle gençler yatıştırıldı. İstasyona çok sayıda polis ekibi gelerek, tedbirleri artırdı. Gerginliğin sona ermesinin ardından basın açıklamasına devam eden Kuzu, duruma tepki göstererek, ''Türkiye'de binlerce, on binlerce seçim otobüsü var. Sivas'ta da belki de yüzlerce ifade edebileceğimiz seçim otobüsleri, minibüsleri var. Seçim çalışmasından gelirken, Türkiye Partisi seçim otobüsü durduruluyor ve 'içinde insan var' diye 2 bin 200 lira ceza kesiliyor. Hiçbir yerde görülmemiş bir şey'' dedi. Otobüsün içinde partili 14 gencin olduğunu anlatan Kuzu, ''Sivas'ta yüzlerce seçim otobüsü var, hangisi burada durdurulmuş, kayıtlardan çıkarılsın. Bir tanesi siyasi partiye ceza kesilmişse 'tamam' diyeceğim'' ifadelerini kullandı. Aracın sürücüsü İlyas Kaçar ise seçim çalışmasından dönerken istasyon görevlilerinin otobüsü durdurduğunu, yolcu taşıma hakkının olmadığını belirterek para cezası kestiklerini söyledi. Görevlilerin ceza tutanağını vermediklerini kaydeden Kaçar, tutanağın Ankara'daki adresine gönderileceğini söylediklerini ifade etti. Kaçar, partinin kuruluşundan bu yana, 2 yıldır Türkiye Partisi'nin seçim otobüsünün şoförü olduğunu, 81 il ve bağlı ilçelerini gezdiğini, ancak hiçbir yerde böyle bir uygulamayla karşılaşmadığını anlattı. Partililer, 2 bin 200 lira otobüse, bin 800 lira da sürücüye para cezası kesildiğini söyledi. İstasyon görevlileri ise D2 Yetki Belgesi olmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını belirtti. Öte yandan, parti yetkilileri, 16 Nisan'da Abdüllatif Şener'i karşılama sırasında da klakson çalındığı gerekçesiyle trafik polislerince 206 lira para cezası kesildiğini belirterek, bu cezanın tutanağını gösterdi.