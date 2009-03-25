'Şener'in istifası AKP'yi bölmek için'

AKP ile yollarını ayıran Abdüllatif Şener'in, Ergenekon tarafından AKP'yi bölmek ve yeni parti kurmak için düşünüldüğü iddia edildi



Şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde, Kapatma davasının devam ettiği süreçte bir taraftan da AKP’yi bölme ve parçalama faaliyetlerini sürdürdükleri, bu kapsamda AKP Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’i istifa ettirerek bir parti kurdurmayı planladıkları, bu konuyu açıkça ifade eden şüpheli Sinan AYGÜN’ün karşısındaki şahsın sorusu üzerine “NASIL BÖLECEĞİZ BAŞKA TÜRLÜ” sözleri ile bu durumu ortaya koyduğu,



Ayrıca henüz kapatma davası ile ilgili karar çıkmadan neredeyse 2-3 ay kadar önce AKP’nin kapanacağını kesin gözüyle baktıkları ve bu konu ile ilgli de şüpheli Sinan AYGÜN’ün yine bir kişinin sorusu üzerine “ABİ BU PARTİ KAPANACAK, TAYYİP YASAKLANACAK” şeklinde cevap verdiği,



Diğer taraftan yine başka bir şüpheli Gürbüz ÇAPAN’ın kapatma davası ile ilgili karar çıkmadan bir ay kadar önce yaptığı bir konuşmada, Abdüllatif ŞENER’le birlikte parti kurma çalışmaları yapmak istediğini, karşısındaki şahsın soruları üzerine “YANİ TÜRKİYE KARTLARINI YENİ KARIYO, YENİ Bİ OYUN KURUCAZ, BU MAHALLENİN ŞEY OYUNCULARI DEĞİŞMİYO” sözlerinin çok dikkat çekici olduğu, dolayısıyla tüm bu verilerin Ergenekon Terör Örgütünün Siyaset dünyasını nasıl ve ne şekilde yön verdiğini açıkça ortaya koyduğu, bazı şüphelilerin telefon görüşmelerinde de bu durumu açıkça itiraf ettikleri anlaşılmaktadır.



Tape No:4943’de 08.05.2008 günü saat 21:42 sıralarında X Erkek Şahıs ile Sinan AYGÜN arasındaki görüşmede; X Erkek Şahıs’ın “Ergün BABAHAN bugün şey yazmış gaza gelme Abdullatif, DOĞAN grubu seni gaza getirmeye çalışıyo diye” “Fakat millet senin Abdullatif başbakan olur açıklamanı konuşuyo ha” dediği, Sinan AYGÜN’ün “NASIL BÖLECEKTİK DEDİĞİ”, X Erkek Şahıs’ın “ÖYLE DİMİ” dediği, Sinan AYGÜN’ün “HII. NASIL BÖLECEĞİZ BAŞKA TÜRLÜ” dediği, X Erkek Şahıs’ın “PEKİ BU HERİF BÖLEBİLİR Mİ SENCE” dediği, Sinan AYGÜN’ün “Ee başladı bile” “İşte bu kendini partiden attırmaya çalışıyo şimdi” dediği, X Erkek Şahıs’ın “İşte biz bunun yanında durabilir miyiz abi” dediği, Sinan AYGÜN’ün “Yok daha niye duralım dursun biz bir köşede dursun lazım olursa gider dururuz Türkiye’de kimin nerede duracağı belli mi şu anda o yüzden” dediği, X Erkek Şahıs’ın “BEN BUNU BEN BUNU BİZİM KANALA ÇIKARTTIRAYIM MI UFAK UFAK İSTER MİSİN” dediği, Sinan AYGÜN’ün “Çıkarttır çıkarttır çıkarttır” dediği, X Erkek Şahıs’ın “O zaman sen ona bi söyle istediği zaman alalım bunu biz” dediği, Sinan AYGÜN’ün “Tamam bi konuşayım bakayım tamam mı kardeş” dediği,



Tape No: 4946’da 10.05.2008 günü 18:08’de X Erkek Şahıs ile Sinan AYGÜN arasındaki görüşmede; X Erkek Şahıs’ın “Ne yapıyoruz ya bu ortalık ne oluyor, ne diyorsunuz ya uyuyor musunuz bir parti kursanıza” dediği, Sinan AYGÜN’ün “Valla var zamanı daha parti kapansın bakalım bir Temmuz, Ağustos’u görelim bakalım” dediği, X Erkek Şahıs’ın “Öylemi edelim” dediği, Sinan AYGÜN’ün “Tabi canım” dediği, X Erkek Şahıs’ın “Ya şimdi biraz acele edin ya, biz arkadaş sizi bekliyoruz ya” dediği Sinan AYGÜN’ün “Yok parti kurmak kadar kolay bir şey yok Türkiye’de, parti hazır” dediği X Erkek Şahıs’ın “Valla valla arkadaş ne diyelim yani biz, dört gözle sizi bekliyoruz biz” dediği Sinan AYGÜN’ün “Bekleyin az kaldı az kaldı az” dediği,



Tape No: 4947’de 13.05.2008 günü saat 10:06’da Sinan AYGÜN ile B. Ş arasındaki görüşmede; B. Ş.’in “Başkan ne olur, ne yapacaklar bunlar? ara seçim mi yoksa genel yerel mi?” dediği, Sinan AYGÜN’ün “ABİ BU PARTİ KAPANACAK, TAYYİP YASAKLANACAK” “Bunlar seçime gidecekler, yani Tayyip parlamentoya giremez, bildiğim gördüğüm, Ankara’da konuştuğum kadarıyla, mağdurları oynayacak birde bu adam üç dört yıl,” “Dört yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi var, bu adam buna hazırlanıyor şimdi Cumhurbaşkanını halk seçecek ya” “Bu dört yıl boyunca gezecek yasaklı. mağdur, zavallı… birde cemaat, tarikat davası… sonra bunun 110 tane adamı olacak içerde illaki olur 110 milletvekili bunu aday gösterecekler Cumhurbaşkanlığına çıkıp halkın karşısına çıkacak bu proje bu” dediği, B. Ş.’in “Proje bu pekala bu ara seçimde de bağımsız milletvekili adayı olmaz mı?” dediği Sinan AYGÜN’ün “Olmaz abi hayır, siyasi yasak abi parlamento siyaset yeri” dediği B.Ş.’in “Hayır yasa şu, Sinan’ cığım yasa şu diyor ki; Siyasi partilere üye denetçi ve yönetici olamaz. Yasa bu isterse bağımsız aday olabilir”dediği, Sinan AYGÜN‘ün “Abi şimdi o senin söylediğini şeyde söylüyor. Bizim Yargıtay Başsavcısı neydi?” dediği B.Ş.’in “Sabih KANADOĞLU” dediği Sinan AYGÜN’ün “Sabih KANADOĞLU’ da söylüyor ama “Tayyip’in ağzına bal sürmek için söylüyorlar öyle tahmin ediyorum.”dediği ,



*Tape No:7996’da kayıtlı, 19.06.2008 saat:22.58’de Gürbüz ÇAPAN’ın Ayşe..? ile yaptığı görüşmede; Görüşmenin başında İngiliz Parlementosundan bir şahsın Türkiye’de ağırlanması ile ilgili konuştuktan sonra, G.ÇAPAN’ın “…Abdulatifle benim arayı bulsana” dediği, AYŞE’nin “A ben çok iyi tanıyarum onu görüşmek mi istiyosun?” dediği, G.ÇAPAN’ın “Ya sen konuş yapalım beraber bi yeni parti yapalım boşver” “Şimdi Hikmet ÇETİN i Celal DOĞAN ı falan filanı katan” “Yani bu solun noktaları var ya” “Onları da içine alan merkez parti yapalım” “…onun bize bizim ona ihtiyacımız olacak ama yani şimdi sırayla binicez biribirimize yani yapacak bişey yok yani” dediği, AYŞE’nin “A bana benim kendi şahsi fikrimi sorarsan gerçi bu sıra çok uzağım hani belki doğru bi tespit değildir ama bence parti de Melih GÖKÇEK ve Cemil ÇİÇEK grubu varya onlara karşı olan baya kalabalık bi grubu tutabilir elinde Abdullatif tutabiliyo yani ya sen benden daha iyi biliyosundur bu benim” dediği, G.ÇAPAN’ın “Sen o kısımı boşver şimdi adama adama deki bi temas edelim adamla” “YANİ TÜRKİYE KARTLARINI YENİ KARIYO, YENİ Bİ OYUN KURUCAZ BU MAHALLENİN ŞEY OYUNCULARI DEĞİŞMİYO” dediği anlaşılmıştır.



