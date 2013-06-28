Şener'den Yıldırım'a: Türk futbolunun kara günü değil, ak günüdü

Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanı Sadri Şener, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım'ın şike sürecine ilişkin davada Trabzonspor'un da olduğu yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Sadri Şener, şikeye ilişkin davanın mahkemede görüldüğünü dile getirerek, "Mahkeme bir karar verdi. Ondan daha üst bir makam yok. Tam 6 ay yargılandık, gittik geldik. Herkes birbirlerine soruları sordu, söyledi, bitti ve bir karar verildi. Mahkeme dediki Trabzonspor'da başkan, yönetici beraat, öbürlerine ceza. Şimdi ben buna cevap vereyim. Hakim yanlış karar verdi olur mu böyle bir şey. UEFA da verdi kararını, peki ne yapalım, söylesinler onu yapalım. İnsan böyle bir suç işleyince birilerini daha yanına almaya çalışırsa belki suç ortaklaşa bölünür. Hepsi bir hayal ürünü" dedi.

İnsanların hata yapabileceğini ifade eden Şener, "Hepimiz hata yapıyoruz. Bunun da bir cezası var, bir taraftan Yargıtay boyutu da var ama olayı şöyle büyütüyorlar, Fenerbahçe , Beşiktaş olayı.

Türkiye 'de başka takımlar da var, onlara da saygı duymak lazım. Bence UEFA'nın verdiği karar Türk futbolunun kara günü değil, ak günüdür. Türk futbolu burada temizleniyor. Fenerbahçe'nin bu işlerden ceza alması kara gün olur mu. 'Şike yapmıştır' diyor Türk makamları. Niye onu ak gibi düzeltmeye çalışacaksın, onu da anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın "Trabzonspor'da kin gütme üzerine kurulmuş bir politika var" sözüne cevap veren Şener, şöyle devam etti:

"O hala benim Sadri ile arkadaşlığım vardı, yaptıkları ortada. Ben bir kulübün başkanıyım. Niye sessiz kalmadım ben? Nasıl kalayım, geçmiş olsun. Bunlar artık gündem değil. Bundan sonra gündem Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir an önce kararını vermesi. 2010-2011 sezonuyla ilgili Fenerbahçe UEFA'dan ceza almıştır. Ona ceza verecek neyse şike maddesi. Şike yaptığından dolayı şampiyon Trabzonspor'dur diyecek bitti gitti. Adam diyorki 'şike yaptın', hala şike yapmadık diyemiyorsun ki, Fenerbahçe yapmış. Bunun cezasını da verecek federasyon. Sulandırıyorlar bu işi.

Trabzonspor'un hakkı yendiği için o yıllarda bunun için yapılan bu işlemlerde taraftar buluyor kendine. Taraftar bulan işlemler vardır, bulmayan işlemler vardır, bunlar taraftar buluyor, niye, Trabzonspor'a haksızlık yapılmıştır. Vicdanen bunu da hiçbir Fenerbahçeli diyemez, haksızlık yapılmamıştır diye, diyebiliyor mu? Mahkeme görevden alıyor mu başkanını, alıyor. Benim işim değil ama hala orda çalışılır mı. Anlamakta müşkülat çekiyorum. Fenerbahçe çok büyük bir camia, hala bakıyorum bana göre yanlış yapıyorlar, kendileri bilir."