Şener ve Şık’la özel görüşme talebi



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, faili meçhul cinayetlerin kilit ismi eski özel harekâtçı Ayhan Çarkın’la görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. T24’e Aygün, “1990 yıllar faile meçhullerin en yoğun olduğu dönem. Çarkın’la o dönemi konuşmak istiyorum” dedi. Ayhan Çarkın, faili meçhul soruşturmalarına zemin oluşturan itiraflarında, 1992-1994 arasında birçok cinayet işlediklerini anlatmıştı.



Adalet Bakanlığı’na tutuklu gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener için de ayrı başvurularda bulunan Aygün, yüz yüze görüşmek istiyor.

