Şener ve Şık'a sakıncalı olduğu gerekçesiyle 'Agos' yasağı getirildi

T24 - Ergenekon üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık’a gönderilen Agos gazetelerinin bir aydır “sakıncalı” olduğu gerekçesiyle verilmediği ortaya çıktı.



Öldürülen gazeteci Hrant Dink’in genel yayın yönetmeni olduğu Agos Gazetesi 11 Mart tarihinden itibaren Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve Silivri Cezaevi’ne konulan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık’a düzenli olarak birer adet gönderiliyordu. Ancak bu gazetelerden hiçbiri düne kadar Şener ve Şık’a ulaşmadı. Kemal Göktaş'ın Vatan gazetesinde yer alan haberi şöyle:



İki gazetecinin Agos gazetesinin neden verilmediğini sorduklarında aldıkları yanıt ise “Adalet Bakanlığı’nın müsaade etmediği” oldu. Nedim Şener de dün saat 12.30’da görüştüğü gazeteci Murat Sabuncu’ya Agos gazetesinin kendilerine verilmediğini söyledi. Sabuncu, Şener’e Agos’un, Bakanlığın belirlediği izin verilen yayınlar listesinde yer almadığının söylendiğini de aktardı.



Agos’un Şener ve Şık’a neden verilmediğine ilişkin olarak görüşlerine başvurduğumuz Adalet Bakanlığı yetkilileri ise “Agos gazetesi ilk defa dün (önceki gün) gelmiş. Cezaevine giren bütün yayınlar, arasına bir şey iliştirilmiş mi, içine bir not yazılmış mı diye incelenerek tutuklu ve hükümlülüre verilir. Yani bu yayınlar, da içeri sokulan diğer eşyalar gibi kontrolden geçer. Agos gazetesi de bu kontrolden geçirildikten sonra bugün (dün) kendilerine verilmiş” yanıtını verdiler. Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş, yaptığı açıklamada, “Bu uygulamayı, gerekçesi ne olursa olsun kınıyoruz. Hükümeti de, ortada böyle bir yasaklı liste varsa bunu tamamen kaldırmaya davet ediyoruz” dedi.





MEVZUATTAKİ ÇELİŞKİ



Kanuna göre hükümlülerin “mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla” süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkı bulunuyor. Ancak cezaevi yönetiminden oluşan Eğitim Kurulu mahkemelerce yasaklanmamış olsa bile bazı yayınların tutuklu ve hükümlüleri verilmesini yasaklayabiliyor. Cezaevlerinde Agos’a yönelik ilk yasak haberi bundan 3 yıl önce ortaya çıkmıştı. Tekirdağ F tipi Cezaevi’nde Agos’un Ermenice sayfalarının Eğitim Kurulu kararı ile verilmediği belirtilerek cezaevi idaresinin bu kısımları yırttığı belirtilmişti.







