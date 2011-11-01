-Şener ve Çakkalkurt 2 ayrı davada beraat etti İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - Adalet Bakanlığınca yürütülen bir soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği ve haberde adı geçen bir hakimi rencide edici ifadeler kullanılarak hakarette bulunulduğu iddiasıyla 2 ayrı dava kapsamında yargılanan gazeteci Nedim Şener ile eski Milliyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Çakkalkurt beraat etti. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ''Odatv davası'' kapsamında tutuklu bulunan, bu davanın tutuksuz sanığı Nedim Şener cezaevinden getirildi. Duruşmada davanın diğer tutuksuz sanığı Hasan Çakkalkurt da hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık Nedim Şener, haberin eser sahibinin kendisi olduğunu belirterek, haberin gerçekliğini ifade etmek amacıyla eline geçen Adalet Bakanlığının müfettişi tarafından hazırlanan ön tahkikata ilişkin talep belgelerini, yazı işleri müdürüne sunduğunu kaydetti. Şener, ''Bundan sonra haberin mizanpajını yapmak, haberde neyin yayınlanacağına neyin çıkarılacağına karar vermek yazı işleri müdürünün görevidir. Haberin bizzat sayfaya yerleştirilişini ben gerçekleştirmediğim için haberin içeriğinde yer alan belgeler üzerindeki ilgili kişilerin isimlerinin okunmaz hale getirilmesine ilişkin benim herhangi bir müdahalem olmamıştır'' diye konuştu. Haberi kendisi yerleştirseydi isimleri karartacağını dile getiren Şener, haber içeriğinde kendinin gerekli hassasiyeti gösterdiğini, isimleri de kodlayarak verdiğini belirtti. Şener, kesinlikle suç işleme kastının olmadığını belirterek, hakaret etmediğini, müşteki hakimi üzme kastının olmadığını, kendisini kırdıysa özür dilediğini söyledi. Nedim Şener hakkındaki ''soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek'' ve ''basın yoluyla hakaret'' suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığını belirten hakim Hasan Gülver, Şener'in beraatine hükmetti. Hakim Gülver, eser sahibinin belli olduğundan sorumlu müdür Hasan Çakalkurt'un beraatine karar verdi. -İkinci dava- Aynı olaya ilişkin açılan ikinci davanın duruşmasında da Şener, soruşturmanın giziliğini ihlal etmediğini belirterek, şunları söyledi: ''Nisan ayında yaptığım haberden sonra Ekim ayında yine olay gündeme geldi. Bu olayla ilgili operasyon mahiyetinde gelişmeler olduğu için ikinci kere aynı haberi yayınlama gereği duyduk. İkinci kere yayınlandığında da ilk haberin tekrarı mahiyetindeydi. Kesinlikle suç kastım yoktur.'' Nedim Şener hakkındaki ''soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek'' ve ''basın yoluyla hakaret'' suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığını belirten hakim Gülver, Şener'in beraatine hükmetti. Hakim Gülver, eser sahibi belli olduğundan da sorumlu müdür Hasan Çakalkurt beraatini hükmetti.