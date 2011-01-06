-ŞENER: ''TRABZONSPOR DİN GİBİ BİR ŞEY'' ANTALYA (A.A) - 06.01.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, ''Trabzonspor Trabzon'da din gibi bir şey. Değerler sıralamasında Türkiye, Atatürk, din gibi ilk sıralarda gelir'' dedi. Şener, TSYD'nin 48. Yıl Sporun Zirvesi Semineri'ne katıldı. Soru-yanıt şeklinde geçen söyleşide Şener, doğru bir insan olduğunu, aklına geleni hemen söylediğini kaydetti. Ligin ikinci yarısında Trabzonspor'un Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacağını anımsatan Şener, bu 3 maçtan yüzde 60-70 gibi lehlerinde sonuçlar almaları halinde şampiyonluk yolunda önemli mesafe alacaklarına inandıklarını kaydetti. Geçen mayıs ayında Türkiye Kupası'nı kazandıklarını, ardından Süper Kupa'yı müzelerine götürdüklerini anlatan Şener, ''Bir yıl dolmadan bir kupa daha alırsak, yeni müze yapıyoruz, eski müzeye sığmıyor kupalar, yeni kupayı oraya koymak istiyoruz'' diye konuştu. Şener, bir gazetecinin, ''İstanbul medyası liderliği kaptığınız günden beri telaş içinde. Futbol dışı yorumların ve haberlerin şampiyonluk yarışında sizi olumsuz etkileyeceğini düşünüyor musunuz'' sorusuna, ''Taraftar, gazeteciler ve gerçek spor yazarları var. Herkesin tuttuğu bir takım olur. Ben yazılana çizilene değil Trabzonspor'un ulusal medyada ne kadar yer aldığına bakarım. Bir taraftan gazeteler ticari kurum. Fenerbahçe galip geldiğinde Kadıköy'de gazete satışları 50 bin artıyor. Ancak basın kuruluşlarının bizim şampiyonluğumuzu arzu etmediğine inanmıyorum. İstanbul medyasının da şampiyonluk yarışında bize zarar vereceğini düşünmüyorum'' yanıtını verdi. -''BİZİM YÜKÜMÜZ İSTANBUL TAKIMLARINDAN DAHA AĞIR''- Bir gazetecinin, ''Sadece şampiyonluğa mı odaklandınız, her ihtimale karşı Trabzonspor'un planları hazır mı, Trabzonspor şampiyon olmazsa dağılıp gidecek mi'' sorusunu ise Şener, ''Dünya var olduğu sürece bizim kulüp var olacaktır. Trabzonspor şampiyon olmayabilir, ikinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir, üçüncü olarak UEFA Kupası'na katılabilir. Bizim hedefimiz lig sonunda Avrupa kupalarında oynamak. Bizim yükümüz İstanbul takımlarından daha ağır. Doğduğumuz kenti Türkiye'ye, dünyaya tanıtmak gibi ayrı bir görev de taşıyoruz'' diye yanıtladı. Şener, ''Trabzon yerel medyası ile aranız nasıl'' sorusu üzerine de şöyle konuştu: ''Trabzon yerel medyası, tirajı belli ama etkilidir. Bazen onlara kızmama rağmen gerekli olduğuna inanıyorum. Aslı-astarı olmayan haberler oluyor ama ondan bile bir şey çıkarıyorum. O nedenle faydası oluyor. Düşük ekonomik imkanlarla çalışıyorlar, o nedenle haber alma sıkıntıları var. Trabzonspor Trabzon'da din gibi bir şey. Değerler sıralamasında Türkiye, Atatürk, din gibi ilk sıralarda gelir.''