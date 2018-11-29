Şener Şen'in dizi şartı

Usta oyuncu Şener Şen, kendisine gelen dizi tekliflerini senaryolarını okumadan reddettiğini söyledi. Şen "Üç saatlik dizi mi olur? Ne zaman insanlar insani şartlarda çalışır, o zaman neden olmasın?” dedi.

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde, Beyoğlu'ndaki bir işkembe salonunda tesadüfen karşılaştığı Şener Şen'le sohbetini aktardı. Eyüpoğlu, Şen'e neden dizi projelerinde yer almadığını sorduğunu, Şen'in de “Film senaryolarını okuyorum, ama dizilerden gelen teklifleri senaryoları bile okumadan reddediyorum.

Üç saatlik dizi mi olur? Ne zaman ki süreler ‘İkinci Bahar’ı yaptığımız dönemdeki gibi olur, insanlar insani şartlarda çalışır, o zaman neden olmasın?” yanıtını verdiğini yazdı.