Şener Şen, 'İçerde' dizisine mi dahil oluyor?

Show TV'de ekranlara gelen 'İçerde' dizisine "Kudret Sönmez Tek" karakteri ile sürpriz bir isimin dahil olacağı haberlerinin üzerine, sosyal medyada ise bu ismin Şener Şen olacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda "Şener Şen de İçerde" diye iddialar ortaya atılmış, ancak dizinin yapımcısı 'Ay Yapım' bu iddiaları yalanlamıştı.

Usta sanatçı Şener Şen ise verdiği bir röportajda “Bizim yaptığımız zamanda süreler mantıklıydı. Normal sürelere çekilirse o zaman düşünülebilir" diye bir açıklama yapmıştı.

İddialar yine gündeme geldi

Başrolünde Çekin Tekindor, Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Hande Soral gibi ünlü oyuncuları bulunduran 'İçerde' dizisine “Kudret Sönmez Tek” adlı bir karakter dahil oluyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından, sosyal medyada bu karaktere hayat verecek ismin Şener Şen olacağı konuşulmaya başladı.