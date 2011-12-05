-Şener maçı statta izlemeyecek TRABZON (A.A) - 05.12.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda 7 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın Lille takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kulüp başkanı Sadri Şener, Fransa'da takımının yanında olacağını, ancak karşılaşmayı statta izlemeyeceğini söyledi. Şener, kendisine konulan ''stat giriş yasağının'' Avrupa maçlarında da geçerli olduğunu, ancak şu ana dek bu konuda kendisine bir tebligat yapılmadığını kaydetti. Bu tebligatın kendisi açısından önemli olmadığını ifade eden Şener, ''Ben şu anda yurt dışındayım ve Lille'de takımla birlikte olacağım. Buraya böyle bir karar ulaşmadı ve kısa sürede de ulaşmaz. Fakat kanunlara, hukuka saygım var, maçı stattan izlemeyeceğim'' dedi. Takımının kamp yapacağı otelde kalacağını ve onlara moral vereceğini kaydeden Şener, ''Benim için önemli olan takımımın yanında olmak. Bunu da yapacağım. Karşılaşmayı da otelde televizyondan izlerim'' diye konuştu. Bazı futbolcuların ve teknik adamların statlara girememesine üzüldüğünü söyleyen Şener, ''Onlar mesleklerini yapamıyorlar. Benim için o kadar önemli değil, izlemem maçı. Fakat onlar için önemli. Bildiğim kadarıyla bu madde seyircilerin maçlara girmemeleriyle ilişkindi. Ancak böyle oldu'' ifadelerini kullandı.