Şener 'gizliliği ihlal' suçlamasından beraat etti

T24- Gazeteci Nedim Şener'in, ''Ergenekon soruşturmasının gizliliğini ihlal ettiği'' iddiasıyla yargılandığı davada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.



Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ''Odatv davası'' kapsamında tutuklu bulunan bu davanın tutuksuz sanığı Nedim Şener cezaevinden getirildi.



Duruşmada son savunması sorulan Nedim Şener, ''Ergenekon'' soruşturması ile Hrant Dink cinayeti arasında bağlantı olduğunu gözler önüne sermek için dava konusu şemayı yayımladığını ifade ederek, ''Bu şemayı istihbarat teşkilatı hazırlamasına rağmen mahkemeye 'Hazırlamadık' diye beyanda bulundular. Ben kitapta yazdıktan bir yıl sonra bu şemalar, taraflarca 'Ergenekon' soruşturmasını yürüten savcı Zekeriya Öz'e sunuldu. Ancak Hrant Dink cinayeti ile 'Ergenekon' soruşturması birleştirilmedi'' dedi.



Hrant Dink'in cinayeti davasında verdiği mütalaada savcının, cinayet ile ''Ergenekon'' yapılanması arasında bir ilişki olduğuna inandığını, ancak delillendiremediğini beyan ettiğini söyleyen Şener, şöyle konuştu:



''Bu şemalar belki de davanın en güçlü delilleri ama araştırma yapılmadı. Bu suçtan cezalandırılmam halinde bu şemalar ilk kez hukuki zeminde meşru kılınacak. 'Dink cinayeti ile Ergenekon arasında bağlantı var' diyen başka bir Ergenekon sanığı bulamazsınız. Benim bu davada cezalandırılmam ya da beraat etmem önemli değil. Dink cinayetinin aydınlatılması önemlidir.''



Kendisine ceza verilecekse bunun hapis olmasını istediğini belirten Şener, ''Lütfen para cezasını geri çekin. Türk gazetecisi ölümden ve mahkumiyetten korkmaz. Gazetecilik para meselesi değildir. İnciniyorum'' dedi.



Hakim Hasan Gülver, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Nedim Şener'in beraatine karar verdi.





Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Şubat 2009 tarihinde Milliyet Gazetesinin 11. sayfasında yayımlanan ''Emniyet'ten İlginç Şema'' başlıklı haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''Ergenekon'' soruşturmasıyla alakalı suçlu olarak gösterilen kişilere ait fotoğrafları basıp, kişileri suçlu olarak damgalanmalarına neden olunduğu ve gizliliğin şartlarına uyulmadığı belirtiliyordu.





İddianamede, haberi hazırlayan Nedim Şener'in ''gizliliği ihlal etmek'' suçundan 2,5 ile 8 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

