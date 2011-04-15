Şener Eruygur örtülü ödenekten 7,5 milyon lirayı nereye kullandı?

T24 - Başbakanlık müfettişleri, Şener Eruygur'un denetimindeki örtülü ödenekten 4 milyon lira ve 2.4 milyon doların kaybolduğunu tespit etti.



Ergenekon sanığı emekli orgeneral Şener Eruygur’a, Jandarma Genel Komutanı olduğu dönemde tahsis edilen 14 milyon 330 bin liralık örtülü ödenekle ilgili soruşturmayı tamamlayan Başbakanlık Teftiş Kurulu (BTK), 4 milyon lira ile 2.4 milyon doların nereye harcandığını tespit edemedi. BTK, örtülü ödenek parasıyla alınan 5 GSM dinleme ve 2 internet izleme cihazının da nerede olduğunu bulamadı.

Radikal gazetesinin haberine göre; 2002-2004 arasında Jandarma Genel Komutanlığı yapan Eruygur’a, istihbarat faaliyetlerinde kullanması için 14 milyon 330 bin liralık örtülü ödenek tahsis edildi. Para, Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi’nde Eruygur adına açılan hesaplara yatırıldı. Ergenekon davasının eski özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün örtülü ödeneğin amacı dışında kullanıldığını iddia etmesi üzerine, BTK, Başbakan Erdoğan’ın emriyle soruşturma başlattı. Yaklaşık bir yıl süren soruşturma, geçen günlerde tamamlandı. Konuyla ilgili rapor Erdoğan’ın onayının ardından Ergenekon savcılarına gönderildi.

14 milyon 330 bin liranın izini süren müfettişler, paranın bir kısmına ulaşsa da büyük bir bölümünün nerede kullanıldığını tespit edemedi. Müfettişler, ‘izah edilemeyen’ veya ‘karşılığında harcama tespit edilemeyen’ 3 milyon 954 bin lira saptadı. Raporda, bu paranın 1 milyon 190 bin lirasının Başçavuş Recep Cömert’in hesabına aktarıldıktan sonra kaybolduğu, geri kalanının ise 10 farklı tabela şirkete aktarıldığı iddia edildi.



5 dinleme, 2 izleme cihazı

BTK, 3 milyon 531 bin dolar ve 62 bin 800 euronun, Eruygur’un talimatıyla, Rem Mümessillik Dış Ticaret A.Ş mutemedi Mehmet Sanibal’a aktarıldığını rapor etti. Rapora göre, bu şirketin yönetim kurulu başkanı Sencer Özkan, paraların tamamını kendisinin aldığını, bu paraların İngiltere’de olan Cambridge Lake Ltd. şirketinin Jandarma’ya yaptığı hassas gizli dinleme malzeme satışına ilişkin olduğunu söyledi. Özkan, paraları Dean Lavey’ye elden teslim ettiğini, Cambridge Lake şirketinin fatura düzenlediğini, kendilerinin ise sadece komisyon aldıklarını savundu. Cambridge Lake yetkilisi Lavey ise müfettişlere verdiği bilgide, Jandarma’ya 5 GSM dinleme ve 2 internet izleme cihazı satıp banka aracılığıyla 1 milyon 163 bin dolar aldığını, elden para almadıklarını, faturaların Rem Dış Ticaret’e kesildiğini ancak Rem tarafından komisyon alınmadığını söyledi.

BTK, Jandarma ile İngiliz şirketinin kayıtları arasında, ‘izah edilemeyen’ 2.4 milyon dolarlık bir fark buldu. Başbakanlık müfettişleri, İngiltere’den alındığı söylenen cihazların izine rastlayamazken Jandarma’daki cihazların İngiltere’den alınanlar olup olmadığının tespiti için bilirkişi incelemesi istedi.



Ergun Poyraz kitaplarına on binlerce lira

Rapora göre paranın bir kısmıyla genel bütçeden alınabilecek demirbaşlar, on binlerce liraya da Ergenekon sanığı Ergun Poyraz’ın iki kitabından çok sayıda alındı. Kitaplara ilişkin Jandarma adına düzenlenmiş faturalar daha önce ortaya çıkmıştı. Yüz binlerce liranın ise Atatürkçü Düşünce ve Çağdaş Yaşamı Destekleme dernekleri ile Vatansever Kuvvetler Güçbirliği Hareketi’ne aktarıldığı belirtildi.