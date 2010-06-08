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Spor

Senegalli forvet Mendy İzmir'de

08 Haziran 2010 03:42

T24 - Turkcell Süper Lig ekiplerinden Bucaspor'un transfer etmek istediği Senegalli forvet Victor Mendy, İzmir'e geldi.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen sezon Fransa 2. Lig takımlarından Metz'te forma giyen Mendy'nin menajerleri Jean Luc Elpidio ve Serdar Dağlı ile İzmir'e geldiği belirtildi.

29 yaşındaki Senegalli oyuncuyla yarın bir görüşme yapılacağı bildirildi.

Mendy, yaptığı açıklamada, Bucaspor ile ilgili çok detaylı bilgiler edindiğini, sarı-lacivertli takımın bazı maçlarını izlediğini de ifade etti.

Özellikle Bucaspor'un şampiyon olduğu maçta taraftarının ne kadar ateşli olduğunu gördüğünü kaydeden Mendy, ''Bucaspor'un tesisleri, stadı ve bulunduğu şehir çok güzel. Teknik direktör Bülent Uygun'un Sivasspor'daki başarılarını da okudum. Bucaspor ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Çok çalışır ve iyi bir takım ruhu yakalarsak, başarıya ulaşırız. Ben kendime güveniyorum. Özellikle hava toplarındaki hakimiyetimle gol sorunu yaşayacağımı sanmıyorum'' dedi.

Bucaspor'un anlaşmaya vardığı file bekçisi Carlos Fernandes'in yarın İzmir'e geleceği ayrıca İbrahim Dağaşan ile temasların devam ettiği bildirildi.


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