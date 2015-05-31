Senegal karanlığa gömüldü

Batı Afrika ülkesi Senegal'de ülke çapında yaşanan kesinti sebebiyle 10 saatten fazla süre konutlara elektrik verilemedi. Elektrik kesintisinin sebebi henüz açıklanmadı. Gün gece geç saatlerde sebebi bilinmeyen bir nedenle yaşanan sorun gün içerisinde giderilmeye başlanıldı.

Ülke çapında yaşanan kesinti nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Başkent Dakar'ı da etkileyen kesinti nedeniyle internet erişimi de kesildi. Pompaların çalışmaması sebebiyle çoğu aboneye su da verilemedi. Elektrik kesintisi sebebiyle birçok gazete bugün yayınlanamadı.

Başkentte su kesintisi devam ederken, internet kısmen çalışır duruma geldi.