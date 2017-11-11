Senegal Dünya Kupası’nda

2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal, Güney Afrika'yı deplasmanda 2-0 yenerek Dünya Kupası'na direkt olarak katılmaya hak kazandı.

2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu’nda Senegal, deplasmanda Güney Afrika’yı 2-0 mağlup etti ve Dünya Kupası’na direkt olarak katılma hakkı elde etti. Maçın 12. dakikasında Diafra Sakho’nun golüyle öne geçen Senegal, 38’de Mkhize’nin kendi kalesine attığı golle üç puana ulaştı.

Senegal, bu sonucun ardından 2002 Dünya Kupası’nın ardından ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Afrika ülkesi, 2002 yılında düzenlenen şampiyonada çeyrek finale yükselmişti.