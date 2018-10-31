Sendikasyon kredisini en yüksek tutarla yenileyen banka belli oldu

Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında sendikasyon kredisini en yüksek tutarlı yenileyen banka oldu. Küresel belirsizliklere rağmen, uluslararası piyasalarda Yapı Kredi’ye ve Türkiye’ye duyulan güveni teyit eden kredi, 275 milyon dolar ve 691 milyon Euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden temin edildi.

Banka, böylelikle 13 ülkeden 27 kurumun katılımıyla 1.1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlamış oldu. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan ve iki ayrı dilimde sağlanan sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün oldu.

Kredinin maliyetiyse libor + yüzde 2.75 ve Euribor + yüzde 2.65 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi, 2018 yılında sağladığı toplam 2.6 milyar dolar sendikasyon kredisi ile ülke ekonomisine can veren firmaların destekçisi olmaya devam edecek. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Sağladığımız bu sendikasyon kredisi uluslararası arenada Türkiye’ye duyulan güvenin yenilendiğini ve artarak güçlendiğini gösteriyor. Bu krediyi Türk bankacılık sektörünün ve bankamızın güçlü mali yapısı, daha da önemlisi uzun yıllara dayanan saygın itibarı sayesinde aldık. Yapı Kredi olarak yılın ikinci yarısında en yüksek tutarlı sendikasyon kredisini yenileyen banka olduk” dedi. Yapı Kredi’nin sağladığı 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü ve düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch International Limited, aracılığını ise UniCredit Bank AG, London Branch üstlendi.